La FIFA aprueba la ampliación del Mundial a 48 equipos en 2026

El Consejo de la FIFA ha aprobado este martes de forma "unánime" la ampliación del Mundial a 48 equipos a partir de 2026, torneo que se disputará en una sede aún por determinar.

El torneo que se disputará dentro de casi una década tendrá un total de 16 grupos de tres equipos, unan novedosa fórmula impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El Consejo de la FIFA decidió por unanimidad el paso a 48 equipos desde 2026, con 16 grupos de 3", anunció la FIFA en un corto mensaje en su cuenta Twitter, precisando que los detalles serán ofrecidos al término de la reunión del Consejo.

