FIFPro cree que el fútbol femenino "necesita un cambio de chip"

El sindicato internacional de jugadores de fútbol (FIFPro) considera que el fútbol femenino "necesita un cambio de chip", según afirmó la exfutbolista mexicana Mónica González, actualmente consultora internacional de dicho organismo, en una visita a la sede de AFE en Madrid.

"Hay que cuidar a nuestras guerreras, a las mejores jugadoras del mundo que han luchado y han jugado muchas veces gratis para defender a su país y a sus clubes. Ahora hay que hacerles pensar que están dando un servicio a su país pero también es su trabajo y ese trabajo vale algo", indicó.

Así se expresó Mónica González, que se encuentra en España recabando información sobre la situación del fútbol femenino en diversos países.

"FIFPro está empezando con el fútbol femenino, pero le está prestando mucha atención y le está dando una estrategia de verdad, una estrategia que se va a quedar para siempre. Sabemos que este es un proyecto de largo plazo y ahora estamos en la fase de recopilar información que siempre es el comienzo", afirma la ex jugadora internacional mexicana.

González aprovechó su estancia en España para visitar, acompañada de la presidenta del Comité de Fútbol Femenino, Fe Robles, a equipos femeninos como el Rayo Vallecano o el Atlético de Madrid, dos de los clubes punteros de la Liga española.

"Lo que queremos saber es para empezar en qué lugares están jugándose ligas femeninas, en qué condiciones juegan, donde tienen apoyos, donde tienen clubes, donde tienen infraestructuras a nivel juvenil, cuánto ganan las mujeres "profesionales", cuánto ganan las selecciones nacionales...", afirmó la consultora de FIFPro.

González añadió que "el fútbol femenino español está empezando a adquirir nivel y es el momento adecuado para poner las bases para que se desarrolle de una forma sólida y a eso ayudan sin ninguna duda iniciativas como la de AFE de integrar a las jugadoras como miembros de pleno derecho".

La antigua central mexicana aprovechó su visita a la sede de AFE para hacer una reflexión sobre la situación actual del fútbol femenino en España. "Al futbol femenino le hace falta un cambio de chip, pero no solo a nivel deportivo sino de la sociedad en general- afirmó Mónica González- Se trata de que se deje de pensar "que mi niña no juegue al futbol porque se va a hacer daño, porque es cosa de chicos, porque no me gusta que haga ese deporte". Si no se hacen acciones para que se deje de pensar así será difícil que las niñas a las que les gusta el futbol se sientan apoyadas", manifestó.

"También hay que hacer ver a las jugadoras que pertenecer a una asociación es importante, no sólo para que te ayuden en los momentos en los que se tienen dudas o problemas, sino porque resulta fundamental para tener un apoyo a la hora de planificar tu carrera y tu futuro después de abandonar el fútbol", concluyó González en estas declaraciones hechas durante su visita a la Sede de AFE, en la que se reunión con diferentes directivos de la asociación.