Alonso maldice su suerte en F1 pero dice que en 24 horas dominará la Indy

Alonsovive un drama profesional. En el que considera que es el mejor momento de su carrera , en plena madurez, su Mclaren no corre. Y la adrenalina se la va a proporcionar la carrera con la que siempre soñó: Las 500 millas de Indianápolis.

Así, mientras la esperanza en ganar este evento crece cada día, acudir a las pistas de F1 es acercarse un poco más a la depresión. El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ya no espera milagros los fines de semanam tampoco en el Gran Premio de Rusia, un trazado que exige "potencia" a un motor Honda que no le permite siquiera acabar una carrera. En las ruedas de prensa Alonso se entretiene explicandolas probaturas de los neumáticos en los entrenamientos libres.

"Es lo de siempre, son carreras difíciles, seguramente resultados que no reflejan todo lo bien que ha salido la carrera o que me he sentido. Yo creo que nunca he pilotado como en este 2017, lo llevo diciendo desde Australia, y no he acabado ninguna carrera. Es contradictorio, pero bueno... me siento bien en ese sentido y esperando que Honda mejore la competitividad que ahora mismo no es suficiente".

"Es un circuito de potencia así que con nuestro coche en la misma situación que en Baréin no esperamos un gran paso adelante este fin de semana. Será un fin de semana interesante, pero para ver qué somos capaces de conseguir en lo que será un circuito duro para nosotros", afirmó.

Alonso buscará acabar su primera carrera el domingo, después de los abandonos en Australia, China y Baréin. El asturiano terminó duodécimo la jornada de libres en Sochi, después de comprobar que sufrirán para hacer entrar en calor los neumáticos de cara a buscar un buen tiempo en la calificación.

"Hemos estado probando los neumáticos en los libres y parece que duran bastante y son consistentes, así que quizá sea una carrera de una sola parada como se preveía", indicó.

"Los neumáticos tardan en calentarse así que harán falta varias vueltas en la calificación para ser rápidos. Es igual para todos pero necesitamos que se calienten rápido. El trabajo del viernes está hecho, veamos qué podemos aprender mañana", finalizó.

Alonso tiene fe en España

Fernando también ha hablado de los abandonos en la F1: "Sí, bueno, llevamos muchos abandonos en estas carreras, tener esos problemas en los libres no te produce gran confianza, pero el coche es exactamente el mismo que en Bahréin y si había problemas en esas carreras seguirá habiendo ahora y en Barcelona, en Mónaco... ".

Alonso tiene aún fe en que en España su el coche sea bastante más competitivo en cuanto a chasis, aunque ya lo somos, y en Mónaco también y como digo en Canadá espero que venga también algo de Honda y ponernos en una pelea un poco más seria".

Su ilusión: Indianápolis

Pero lo que de verdad motiva ahora a Alonso es su reto en Indianápolis. Su gente es consciente de que hay que estimular el animal competitivo que lleva dentro: "No he probado todavía el Indy, después del simulador que es un videojuego grande he vuelto a la normalidad aquí, me he subido al coche, conozco el circuito, el coche, los neumáticos, así que en una vuelta estás al cien por cien. He intentado ver los neumáticos que parece que son muy consistentes, veremos una parada, para la crono no será fácil sacar el máximo rendimiento y a ver qué podemos sacar. Parece que son muy estables y consistentes los neumáticos en cuando a tiempo por vuelta, teníamos previsto una parada y ahora también se confirma eso".

"Siempre es positivo incluso cuando estás a tope en una cosa o contento como es mi caso y de repente sales de esa zona de confort y te metes en una aventura nueva y tienes que aprender casi todo desde cero, es estimulante y ahora solo falta cumplir tus metas y ser lo suficientemente competitivo para sentirte a gusto. Estamos solo al inicio de este reto y de momento me siento bien".