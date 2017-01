Florentino Pérez: "Me hubiese gustado que los jugadores del Barcelona acudieran a la gala de la FIFA"

Etiquetas

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha afirmado que le hubiese gustado que los jugadores del FC Barcelona acudieran a la gala 'The Best' de la FIFA porque habría sido una "mayor demostración de lo que es el fútbol español", al que considera "el más grande de todos los países", subrayando que si los de Luis Enrique Martínez no estuvieron sería porque no pudieron y no porque no quisieron.