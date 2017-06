Florentino sobre la crisis CR7: "Si quiere irse del Real Madrid no será por dinero"

Etiquetas

Florentino Pérez, que fue reelegido por la tarde como presidente del Real Madrid, habló de muchos asuntos de actualidad delante de los micrófonos de 'El transistor'. El culebrón de Cristiano Ronaldo y su marcha estuvo sobre la mesa. El presidente aseguró que nadie le había dicho nada y que se había enterado por la prensa . Dice que conoce a Cristiano y es un buen tío con el balón y como persona y tacha de extraño todo lo que está pasando.

También aseguró que la primera decisión que tomará será la renovación de Zidane y que la de Isco está muy avanzada.

Delante de los micrófonos de 'El transistor' de Onda Cero dejó estos 56 titulares:

“No he hablado con Cristiano Ronaldo. Me he enterado de lo que ha salido en un periódico”.

“Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Real Madrid. Algo ha pasado que ha afectado a la credibilidad de Cristiano y él no los explicará cuando regrese de la Copa Confederaciones”.

“Yo no voy a perturbar el ambiente de la selección portuguesa”.

“No me he hecho más desconfiado con el tiempo. De la prensa pienso lo mismo”.

“En el año 2000 yo entré muy mal con la prensa, porque había unos líderes periodísticos que no son los de ahora”.

“Tenemos plena confianza en que Cristiano ha cumplido siempre con sus obligaciones”.

“Sus abogados dicen que Cristiano tiene la misma estructura societaria en cuanto a sus derechos deportivos que tenía en Inglaterra”.

“Todo esto es muy extraño, Cristiano es un buen tío, tengo que hablar con él y ver qué pasa”.

“A Cristiano no se le ha dado la presunción de inocencia. El modo en que se ha dado la noticia en algunos medios me ha afectado a mí, pues imagínese que a él”.

“A mí nadie me ha dicho que Cristiano esté enfadado conmigo ni con nadie”.

“Cristiano es mucho más potente que todos los que estamos aquí. Es un hombre a quien conozco hace ocho años”.

“Cristiano hace una labor social. Tiene una gran personalidad. Es igual de potente en el campo que fuera de él”.

“Estoy seguro de que Cristiano no quiere que el Real Madrid pague la multa por él. Él no es así”.

“Me enteré de todo lo de Cristiano por la portada del periódico A Bola”.

“La última vez que hablé con Cristiano fue en Cardif con normalidad. Estaba encantado, había hecho un gran partido. Lo de Hacienda es posterior a eso”.

“Él ha contratado uno de los mejores despachos que hay y han salido a dar las explicaciones”.

“Yo también he tenido alguna discrepancia con Hacienda. En el Real Madrid hemos tenido muchas discrepancias, hemos recurrido y hemos ganado muchas veces”.

“Si no hay ocultación no hay mala fe, no hay intención de engañar”.

“Cristiano es de esas personas que entiende que tiene que cubrir sus obligaciones fiscales. Es un hombre que no va detrás del dinero. Es un profesional que trabaja para ser el mejor jugador del mundo”.

“El Real Madrid paga en bruto para que Cristiano Ronaldo pague a Hacienda. El tema de derechos (en los que el Madrid no tiene nada que ver) va a la sociedad que cada jugador determine”.

“Yo nunca le dije a Cristiano que me trajese la cláusula de rescisión si quería irse”.

“Yo creo que Cristiano se siente herido y tal vez tenga razón”.

“Si Ronaldo alguna vez dijo que estaba triste no era por mí. Renovamos no porque estuviera triste”.

“Si quiere irse del Real Madrid no será por dinero”.

“Nos cuentan que Cristiano está molesto por el trato que ha recibido por parte de la prensa”.

“El jeque del Paris St. Germain no me ha enviado ninguna oferta ni por Cristiano, ni por Morata, ni por James… Nadie nos ha enviado ninguna oferta. Y nosotros tampoco hemos enviado ninguna oferta”.

“Con los 24 jugadores que tenemos hemos llegado al final de temporada muy bien, y si hay que hacer algún cambio, será puntual”.

“En el Bernabéu hay un grupo de gente que está equivocada; son unos pocos. A ellos hay que decirles que si algún jugador en algún momento no lo hace bien, hay que ayudarle más”.

“Esos pocos que pitan hacen que haya jugadores que no quieran venir al Madrid, porque una cosa es la exigencia y otra cosa es pitar a los jugadores sin ningún tipo de razón”.

“Hablaré con Cristiano cuando termine la Copa Confederación”.

“Mbappé tiene 18 años, muy buenas maneras, pero ya le diré si ha nacido para jugar en el Real Madrid”.

“He hablado con Zidanne con preocupación sobre el tema de Cristiano, pero no demasiado tiempo”.

“Nadie en el Real Madrid contempla que Cristiano pueda salir del Club”.

“A los del Atleti les gustaría que Cristiano Ronaldo se largara del Real Madrid”.

“Cristiano es el equivalente a lo que fue Di Stefano. No es una mercancía, es parte de la historia del Real Madrid”.

“Llamé a Rafa Nadal para que hablara con su tío para decirle que queríamos comprar a Marco Asensio”.

“Zizou no quiere que se vaya nadie. Estaríamos felices de que todos siguieran”.

“Ahora no hay partidos y hay que hablar de algo, forma parte de, show; pero no nos obsesionemos con los fichajes”.

“De James se sabe que es jugador del Real Madrid y con De Gea no hemos hablado”.

“Me gusta más Keylor que De Gea. Antes me gustaba más De Gea porque no conocía a Navas”.

“A Pepe le vi en Cardiff. Si se va me gustaría hacerle una despedida en el palco con todos los trofeos que ha jugado. Se lo dije a Jorge Mendes antes de convocar las elecciones”.

“A Pepe le ofrecimos un año, lo que hacemos siempre cuando un jugador tiene esa edad”.

“Mariano quería pelear por un puesto en el primer equipo del Real Madrid, y ahí está”.

“La cantera del Real Madrid la va a dirigir de momento Ramón Martínez”.

“Raúl acaba de llegar y está conociendo el Club, que es una empresa muy grande. Luego tendrá que ver lo que quiera ser: entrenador u otra actividad en la que él se sienta cómodo”.

“Cuando un jugador se va lo hace triste. Raúl optó por esa opción -y a mí me pareció bien- porque si te vas quedar para no jugar, mejor irte”.

“Por la educación de sus hijos, Raúl quería pasar un par de año en Estados Unidos. Él hace mucho hincapié en la formación de sus hijos”.

“Nadie me ha ofrecido la vicepresidencia de la Federación Española de Fútbol”.

“Estamos trabajando por ver cómo hacemos un equipo femenino. No haremos un equipo profesional, sino que formaremos a las niñas desde pequeñas”.

“Lo primero que voy a hacer nada más tomar posesión es renovar a Zidane”.

“Salí siempre a defender a Casillas, me parecía lamentable los pitos que le dedicaba el Bernabéu”.

“Theo sería un lateral izquierdo fenomenal para el Real Madrid”.

“Vinicius vale lo que el mercado ha ofertado; ha venido al Madrid porque ha querido venir al Real Madrid”.

“Intentamos fichar a Neymar, pasó reconocimiento médico con nosotros pero luego no pudo ser...”.

“Claro que me hubiese gustado tener a Messi en el Madrid,pero es canterano del Barça y nunca lo hemos contemplado”.

“Como aficionado me gusta más Mbappe que Dybala y Dembele”