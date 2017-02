La espectacular reacción de Giselle Bundchen ante la èpica remontada de su marido

Son la pareja perfecta de EEUU. La modelo más exitosa del mundo y un marido, Tom Brady que es el deportista más admirado en estos momentos de EEUU. Ante la final de la Superbowl, que creía perdida (hasta el presidente dejó de verla en el descanso ante el descalabro inicial de los Patriots) la reacción ante la remontada de la modelo fue espectacular. Botes, golpes en el pecho y gritos de euforia. No era para menos. Al final su marido venció y logró convertirse una vez más en el MVP del partido.

What a game!!!! I'm as pumped as @giseleofficial right now #superbowl#SuperBowl2017pic.twitter.com/lw2oMWXqea