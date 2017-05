Simeone exprime a sus cracks: Griezmann, el que más jugó de la UE, Koke, el tercero

Etiquetas

El delantero francés del Atlético Madrid, Antoine Griezmann, fue el jugador más utilizado esta temporada en las grandes ligas de Europa, acumulando 63 partidos, según un estudio publicado el martes. En el top no se encuentran, aunque parezca extraño, ni Messi ni CR7. Sí se encuentran entre los diez primeros dos miembros de la MSN, Neymar y Suárez. Ningún jugador del Madrid está entre los diez que más han jugado este año en Europoa, lo que demuestra que Zidane ha contado y mucho con un banquillo de lujo.

Con 63 partidos disputados y 5.454 minutos, más de 90 horas de competición desde el 1 de julio, Griezmann supera al defensa nigeriano Wilfred Ndidi (Leicester), que cuenta con 61 partidos y 5.290 minutos, según las conclusiones del Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES) de Neuchatel (Suiza).

En tercera posición figura el español del Atlético Madrid, Koke Resurrección (62 partidos, 5.274 minutos), por delante de dos jugadores del Mónaco, el croata Danijel Subasic y el polaco Kamil Glik, con 58 partidos disputados, tantos como el brasileño Neymar, del Barcelona, según el estudio, centrado en los cinco grandes campeonatos europeos.

El brasileño del PSG, Marquinhos, es octavo (58 partidos, 5.089 minutos), detrás del centrocampista internacional francés del Mánchester United, Paul Pogba (60 partidos, 5.143 minutos).

Mourinho dice que no habla de él por respeto al Atlético

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, no quiso pronunciarse respecto al jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann porque considera que "no sería respetuoso" con el club colchonero ni dejó claro si es un jugador que le interesa para el próximo curso..

"No quiero hablar de Griezmann porque no sería respetuoso con el Atlético. Nosotros tenemos un grupo de jugadores que consideramos positivamente y además no me gusta que hablen de mis jugadores en otros sitios. Por eso yo tampoco lo hago", espetó Mourinho en declaraciones a beIN Sports recogidas por Europa Press.

El triunfo del Manchester United esta noche ante el Ajax (0-2) le permite conseguir, además del título de Europa League, el billete para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones. Un condicionante claro para que grandes jugadores puedan fichar por los 'red devils' este verano.