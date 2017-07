Hamilton: "No siento que haya tensión con Vettel, le tengo mucho respeto como piloto"

Etiquetas

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dio por zanjada la polémica producida con Sebastian Vettel (Ferrari) por lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán y afirmó que no sentía "tensión" con el alemán, al que tiene "mucho respeto como piloto".

"No siento que haya tensión entre nosotros, seguimos siendo bastante respetuosos el uno con el otro. Para mí, lo importante es que reconoció que no le había frenado a propósito y que se disculpó. Todavía le tengo máximo respeto como piloto y continuaré batallando con él", aseveró Hamilton este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Austria.

Por ello, dejó claro que daba por cerrado el asunto. "Sí claro, estoy centrado en este fin de semana. Dije todo lo que tenía que decir en la última carrera y lo dejé allí", admitió el de Stevenage, insistiendo en que ya habló con el germano tras la carrera de Bakú.

"Después de eso me mandó un mensaje. Le respeto como piloto y vamos a seguir compitiendo de la misma forma que hemos hecho siempre. Lo único que quería decirle fue que no le frené a propósito, en la telemetría se puede ver que no fue el caso. Él quería estar cerca y fue un error de juicio, pero no quería jugar con él y no había necesidad de que hiciera algo así porque yo estaba liderando", subrayó.

Sobre sus palabras hacia Vettel tras lo sucedido, advirtió que no estaba "muy disgustado". "No siento que dijera nada de lo que me gustaría arrepentirme, tengo la misma opinión de lo que pasó", confesó el triple campeón del mundo, que demandó al alemán en aquel momento zanjar las cosas "cara a cara si quiere demostrar que es un hombre".

Hamilton recalcó que no reaccionó de una peor manera en el momento en el que el Ferrari le golpeó porque "dentro del coche" no puede hacer "mucho". "Estaba más concentrado en una carrera difícil, sólo me preocupaban los puntos perdidos porque todavía tenemos una montaña por delante hasta que termine la temporada", aclaró.

"Siempre es bueno que haya una batalla intensa para cualquier deporte, pero somos adultos y tenemos que mandar un mensaje, aunque somos humanos y a veces no lo hacemos bien. Pero como deporte tenemos que inspirar y mandar un mensaje adecuado a los jóvenes, estamos en una posición de poder y tenemos que gestionarla de la manera correcta", sentenció.