Los Hispanos ponen rumbo al Mundial con el "sueño" de ganarlo ante Francia

La selección masculina de balonmano realizó este martes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) su acto de despedida antes de poner rumbo al Mundial de Francia con el "sueño" de ganar su tercer título y, si es posible, haciéndolo ante la anfitriona, y con el objetivo de "volver a estar entre los mejores desde la humildad y el sacrificio".

"Igual que pasó con las chicas en el Europeo de Suecia, hoy presentamos el asalto a Francia de nuestros 'Hispanos'. El objetivo es llegar a Francia e intentar conseguir lo máximo en el país que tantos disgustos deportivos nos ha dado. Ojalá estar en una gran final, ganarla y a Francia que es el sueño de cualquier seguidor de balonmano porque ha sido nuestro verdugo últimamente tanto en chicos como en chicas", señaló Francisco V.Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El dirigente se mostró "seguro" de que con el "trabajo, dedicación y esfuerzo" del equipo van a conseguir "algo importante" y dio las gracias a Irún y Euskadi por "el respeto, el trato y la educación que han tenido con toda la selección española y con Catar, Argentina y Polonia" durante el Torneo Internacional del pasado fin de semana. "Se han volcado y hay que reconocerles el sacrificio y por eso les reconocí con un premio a una de las mejores aficiones de España. Nos llevaron a ganar este torneo", admitió.

Tampoco se olvidó de dar las gracias a TVE por su cobertura del TIE 2017. "Es un éxito que nuestro deporte tenga cada vez más visibilidad", confesó Blázquez, que también deseó que la candidatura española para albergar el Mundial Femenino en 2021, decisión que se tomará a finales de enero en París, tenga éxito.

Por su parte, el capitán del combinado nacional, Raúl Entrerríos, recalcó que "un año más" afrontarán una "competición difícil", al que acuden "con ganas de seguir siendo un equipo". "En este último ciclo hemos conseguido ser un gran equipo, hemos estado en una dinámica positiva de equipo y queremos volver a estar entre los mejores desde la humildad y el sacrificio. No podemos mirar más allá del primer partido, ha sido nuestra filosofía siempre y esperamos volver con algo entre las manos", subrayó el central.

"El equipo ha estado muy bien. Hemos podido hacer dos fases de entrenamientos muy buenas que para un entrenador es positivo. Hemos hecho un torneo muy bueno y las sensaciones son muy buenas. Paco (Blázquez) ya nos ha marcado el objetivo y nosotros tenemos que cumplirlo", añadió Jordi Ribera, seleccionador nacional.

Este resaltó que durante su presencia en Francia van a ser "el representante del balonmano español en todos sus estamentos" y dio las gracias a la RFEBM "por lo que supone representar a España en el Mundial" y en un país que "siempre" ha sido el "rival" de los españoles. "Tenemos que enfocar el primer partido. Cuanto mejor quedemos clasificados mas fácil será el cruce de octavos y estar lo más arriba posible, aunque el grupo es complicado y tenemos que hacerlo de forma humilde como dice Raúl", expresó.

"El equipo sabe sufrir en los momentos difíciles, pero también sabe disfrutar. Hemos corrido y para eso tenemos que defender muy bien. Tenemos una responsabilidad de representar a todos, no solo a los deportistas si no a los que se sientan detrás del televisor a ver balonmano por primera vez y que digan: 'Esto me gusta. Me voy a dedicar a ello'. Es un deporte maravilloso que engendra unos valores importantes", sentenció.

LETE: "SOIS PATRIMONIO ESPAÑOL"

Finalmente, el presidente del CSD, José Ramón Lete, indicó su satisfacción por estar presente en los acuerdos de la RFEBM con sus patrocinadores y en la despedida de "este enorme equipo para el Cameponato del Mundo". En este sentido, dada la presencia del alcalde de Antequera, Manuel Barón, comparó los dólmenes de la ciudad, nombrada gracias a ellos Patrimonio Mundial de la UNESCO, con los 'Hispanos', "patrimonio español".

"Los dólmenes son enormes losas de piedra verticales y estoy viendo a Julen (Aginagalde), a Gedeón (Guardiola). Tenemos auténticas losas verticales, pero luego hay tantos otros que soportan esa losa horizontal que al final es lo que son los dólmenes. Además, los dólmenes eran monumentos de sepultura y esto es un símbolo de que vais a ir enterrando a los equipos a los que os vais a enfrentar estos días. Vais a llegar a la meta no usando la fuerza que tenéis, mucha, si no la táctica y la sutileza. Estar ahí ya es un éxito y sabéis que el país va a estar con vosotros. Tenemos absoluta confianza en vosotros, formáis parte de la 'Marca España'", aseveró.