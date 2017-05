EL ILUNION ASPIRA A GANAR SU TERCERA CHAMPIONS CUP DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS EN TENERIFE

Etiquetas

- La competición se jugará mañana y el sábado, y reúne a los cuatro mejores equipos de Europa. El municipio tinerfeño de Adeje acoge este viernes y este sábado la Final Four de la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas con la participación de los cuatro mejores equipos de Europa: el ILUNION (España), el Lahn-Dill y el Thuringia Bulls (Alemania), y el UnipolSai Briantea84 Cantú (Italia). Los madrileños se presentan al momento decisivo de la competición como único club invicto del año en Europa e intentarán revalidar el título logrado el año pasado en Zwickau (Alemania).El Pabellón Polideportivo Las Torres de Adeje será el escenario del estreno de este formato, puesto que hasta ahora el título se disputaba en una fase final con ocho equipos, ahora reducida a cuatro después de que el pasado mes de marzo se celebraran los cuartos de final en San Agustín del Guadalix (Madrid), con el ILUNION como anfitrión, y en Wetzlar (Alemania), con el Lahn-Dill como equipo organizador.En San Agustín del Guadalix, el ILUNION terminó imbatido al derrotar al UnipolSai Briantea84 Cantú por 71-67, al Besiktas (Turquía) por 64-74 y al BG Baskets Hamburgo (Alemania) por 80-67. Los españoles y los italianos se clasificaron para la Final Four de Adeje. Y en Wetzlar, el Lahn-Dill acabó primero y el Thuringia Bulls segundo del grupo, respectivamente, al obtener dos victorias y una derrota cada uno.CUATRO PARTIDOSLa Final Four de Adeje, en la que participarán 21 deportistas seleccionados para los Juegos Paralímpicos de Río 2016, comenzará este viernes con el duelo entre el ILUNION y el Thuringia Bulls (18.00, hora canaria), y continuará después con el encuentro entre el UnipolSai Briantea84 Cantú y el Lahn-Dill (20.15). Los perdedores de esos partidos jugarán el sábado el partido por el tercer y cuarto puesto (18.00), mientras que los ganadores disputarán posteriormente la gran final (20.15).El ILUNION es el vigente campeón de la competición y líder del ranking europeo. El conjunto madrileño ha disputado 21 de las últimas 22 Champions Cup, que ganó en 1997 y 2016. Además, se proclamó subcampeón en 1996, 1998, 2003, 2014 y 2015, y acabó tercero en 1995, 1999, 2004 y 2013, y cuarto en 2001, 2002, 2006, 2011 y 2012. Por tanto, no se ha bajado del cuarto peldaño en las últimas seis temporadas.En su palmarés figuran también 15 títulos de liga y 16 Copas del Rey. La escuadra madrileña, que lidera la liga española y se ha clasificado para la Final Four nacional, se ha entrenado estos días en el Colegio Internacional Costa Adeje para preparar la cita deportiva más importante de la temporada y consolidar su hegemonía como mejor equipo europeo de baloncesto en silla de ruedas.ESTRELLAS MUNDIALESEn Adeje rodarán varios de los mejores jugadores del mundo, como los españoles Alejandro Zarzuela y Pablo Zarzuela, el británico Terry Bywater y el australiano Bill Latham (ILUNION); el polaco Piotr Luszynski, el estadounidense Michael Paye y el alemán Thomas Bohme (Lahn-Dill); los germanos André Bienek y Aliaksandr Halouski, el sueco Joakim Linden y el iraní Vahid Gholamazad (Thuringia Bulls), y el español Jordi Ruiz, el estadounidense Brian Bell, el británico Ian Sagar y el argentino Adolfo Berdún (UnipolSai Briantea84 Cantú).El Lahn-Dill es el equipo más laureado en la historia de la Champions Cup, con seis títulos (obtenidos en 2004, 2005, 2006, 2010, 2012 y 2015), además de ser subcampeón en cuatro ocasiones (2007, 2008, 2011 y 2016), mientras que el ILUNION ha ganado el torneo dos veces (1997 y 2016) y ha sido segundo otras cinco (1996, 1998, 2003, 2014 y 2015), el UnipolSai Briantea84 Cantú ha logrado la medalla de bronce tres años (2002, 2006 y 2016) y el Thuringia Bulls sólo cuenta con el cuarto puesto conseguido en 2015.En las competiciones nacionales de esta temporada, el ILUNION se ha clasificado para la Final Four de la liga, que se disputará en Albacete el último fin de semana de mayo, y ganó la Copa del Rey en Oviedo el pasado mes de febrero. El Lahn-Dill se ha proclamado doble campeón de la Bundesliga y de la Copa alemana, en las que el Thuringia Bulls ha quedado segundo, y el UnipolSai Briantea84 Cantú se hizo con la Copa de Italia y comenzará a partir de la próxima semana a disputarse el título liguero en los 'play offs' finales contra el Porto Torres.