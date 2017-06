Infantino: "El Mundial de Catar 2022 no corre peligro"

Etiquetas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que la Copa del Mundo de Catar 2022 no está en peligro a pesar de la crisis diplomática que envuelve al país catarí tras las acusaciones de apoyo al terrorismo y después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein hayan roto las relaciones con Doha.

"El Mundial no está en peligro. En cualquier caso, no tengo el hábito de especular y no voy a hacerlo", puntualizó. "Pero por otra parte, estoy seguro de que la región volverá a una situación normalizada. La Copa del Mundo es en 2022, en cinco años", subrayó.

En una entrevista realizada por los diarios suizos Le Matin Dimanche y Sonntagszeitung, el máximo mandatario de la FIFA ha expresado su deseo de que la situación diplomática actual de Catar vuelva a la normalidad lo antes posible con vistas al Mundial que se celebrará en 2022.

"El papel esencial de la FIFA es tratar todo lo relativo al fútbol, no interferir en aspectos geopolíticos", explicó Infantino refiriéndose a la posible influencia de la FIFA en la política catarí. "Obviamente, si el fútbol puede hacer una pequeña contribución, de alguna manera, a una mejora, no dudaré en ofrecer mi ayuda", concluyó.

Desde la designación de Catar como sede del Mundial 2022, la polémica alrededor del evento más importante del fútbol no ha hecho más que crecer. Al ya mencionado problema diplomático del país árabe relativo al apoyo a organizaciones terroristas hay que sumar las acusaciones que se vertieron desde varios focos por la explotación de trabajadores en la construcción de instalaciones deportivas (los sindicatos holandeses llegaron a denunciar a la FIFA).