Isabel del Barrio: "Hay que trabajar mil cosas antes de lanzarnos a la carrera"

Correr es algo más que correr y, para ello, hay que estar en forma, y, "para estar en forma, hay que trabajar mil cosas antes de lanzarnos a la carrera con el fin principal de evitar lesiones", explica Isabel del Barrio, exbailarina, entrenadora personal y triatleta, quien acaba de publicar un libro donde pretende dar las claves para que se haga de una manera coherente.

En 'Correr es algo más' (Grijalbo) comunica su filosofía de correr, ya que, asegura, "correr es algo más que hacer kilómetros como si no hubiese mañana". El libro no pretende ser un manual para atletas, "está dirigido a todas las personas que se han puesto a correr ahora y nunca han hecho actividad física y deporte".

El libro es diferente a otros manuales sobre deporte porque cuenta, sin ser muy técnico ni exclusivamente de consejos, su experiencia personal y profesional como hilo conductor y, aunque está dirigido al corredor, puede ser adaptado a la iniciación de cualquier práctica deportiva, ya que ayuda a crear una base física que se puede adaptar a cualquier deporte.

"No toda la gente sigue un plan de entrenamiento, lo que sería lo correcto, por el contrario la gente se lanza a correr o a hacer cualquier deporte sin una base previa o como mucho recurriendo a Internet o el método del vecino", se lamenta la bloguera en una entrevista a Europa Press.

Por ello, se ha propuesto contar por qué es necesario -y cómo conseguirlo- trabajar la fuerza, la resistencia, el movimiento y la flexibilidad, buscar el equilibrio entre el cuerpo y mente, y encontrar la motivación para llegar cada vez más lejos. Todo ello en 12 capítulos donde desarrolla su concepto sobre "reaprender a correr", y que además acompaña con tres capítulos extra, entre ellos una guía de ejercicios que cualquiera puede realizar sin necesidad de apuntarse a un gimnasio y que "ayudan a tomar conciencia del cuerpo".

UN CORE FUERTE

A la hora de empezar a correr destaca la importancia de tener un core fuerte- se refiere a los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna- , ya que mejora el equilibrio y la estabilidad, facilita tener conectada toda la musculatura y evita lesiones y dolores de espalda. Además ayuda a tener una posición más erguida y correcta. Ella recomienda realizarlos antes de correr, justo después de calentar, aumentando la progresión siempre teniendo en cuenta la capacidad de cada uno.

"Nuestra zona media une nuestra extremidad inferior con la superior, aparte de que alberga todos nuestros órganos vitales, tener esa estructurara fuerte y tener conciencia de la zona media que al final es como un corsé enorme, que no solo son los abdominales, es la zona pélvica, el suelo pélvico, la zona lumbar, eso te protege correr es un patrón de movimiento que si no se hace bien recibe impactos, etc", añade.

Además, apunta, "tener controlada esa parte nos ayuda a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo a estar mejor controlados, es como el punto de partida para todo lo demás".

BASE AERÓBICA Y FUERZA

Otro de los puntos importantes del libro, y de toda práctica deportiva, es crear una base aeróbica, ya que "es muy necesaria para conseguir un corazón fuerte y un organismo eficiente. Es la que nos va a hacer correr mas rápido y mejor". "No puedes empezar la casa por el tejado", advierte.

El entrenamiento aeróbico desde el punto de visto fisiológicos es importante porque se desarrolla las mitocóndrias, mejora el riego sanguíneo y ayuda al cuerpo a desarrollarse mejor. Creando la base aeróbica se consigue enseñar al organismo a comportarse de una manera más eficiente, a ser capaz de correr más tiempo y retrasar la fatiga.

Pero el corredor también debe ser fuerte. "El entrenamiento de fuerza es vital en cualquier deporte, más si hablamos de correr. Una musculatura fuerte no solo te garantiza que aguantar más y que las estructuras estén preparadas, además previene lesiones porque si tu sistema musculoesquelético está fuerte va a ser menos propenso a que tenga una descompensación muscular o cualquier tipo de lesión porque la musculatura no esta preparada", añade.

Para ello recomienda un programa de entrenamiento que ayude a mejorar el tono, la resistencia, la fuerza y la potencia muscular. No obstante, lo repite en todo el libro, es un trabajo conjunto donde debe haber una perfecta planificación de trabajo a lo largo de la semana con ejercicios aeróbicos, de fuerza, de intensidad, y movilidad.

LA PACIENCIA DEL CORREDOR

Pero para correr de manera "coherente" no solo hay que trabajar la fuerza, también se debe ejercitar la mente. Según explica uno de los primeros obstáculos es la mente del corredor. "Queremos hacerlo todo ya y correr superrápido ya, en muchos corredores que empiezan a correr a partir de los 30 o los 40 años y que no han hecho actividad física el cuerpo necesita tiempo. Los cambios no se producen de la noche a la mañana, para hacer ese cambio fisiológico y muscular, para adaptarse a los cambios que le vamos dando, para poder hacerlo correctamente, pueden pasar muchos meses e incluso años", explica.

Además de ser muy paciente, hay que ser "muy constante", por eso hay también que preparar la mente para "ir poco a poco y la concentración suficiente de para estar donde hay que estar", ya que "el factor mental te puede jugar una mala pasada por muy bien preparado físicamente que este", por eso anima a desarrollar esa parte de pensamiento positivo y no dejarte vencer por pensamiento negativos.

Otra parte importante es la nutrición y el descanso, algo que los atletas de élite saben bien pero que el corredor amateur no suele tener en cuenta. "Un buen descanso y nutriese de forma completa, incluso con ayuda de nutricionistas, ayuda a recuperar músculo. La gente se olvida de esto y la verdad es que cuando se incorporan estas rutinas el cuerpo reacciona de una manera espectacular", concluye.