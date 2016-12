Javi Guerra: "Yo corrí en Pekín y ahí si que se veía la bola de polución"

Etiquetas

El atleta español Javi Guerra, que este sábado participará en la San Silvestre Vallecana, ha reconocido que está "preocupado" por la contaminación actual en Madrid, pero ha aclarado que no "afectará" al rendimiento de los atletas, recordando que él corrió en Pekín y que "ahí sí que se veía la bola de polución.

Guerra se mostró "preocupado" por la contaminación que sufre Madrid, pero señaló que no "afectará" al rendimiento de los deportistas. "Yo corrí en Pekín y ahí sí que se veía la bola de polución. Yo creo que no va afecta al deporte. Decirle a los atletas que estés tranquilos, que no va haber ningún efecto secundario. Hay que tranquilizar un poco a todo el mundo", señaló en la presentación de la carrera celebrada este viernes.

El segoviano no pude participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero tiene "pensado" acudir a una maratón en abril. "Tengo el reto de superar mi marca personal. Estoy en plena fase de volumen de kilómetros si todo va a bien llegaré en buen estado de forma a abrir y quitarme esa espina tan desagradable que tuve en los Juegos Olímpicos y pensando ya también en los Campeonatos de Londres que están a la vuelta de la esquina", apuntó.

Además, quiso felicitar a la organización por reunir a "muchos españoles" en una misma prueba de diferentes "especialidades". "A la gente le gusta ver cómo se enfrenta un maratoniano con uno de 5.000, de 3.000 y cómo se defiende cada uno", comentó.

Por su parte, Toni Abadía destacó que "a los atletas africanos no les gusta dejarse nada para el final". "El mejor atleta africano es un eritreo. Si alguno de nosotros decidiese ir con él hará su mejor marca personal. Si es sincero, él nos dirá que va a salir fuerte", indicó junto al propio Guerra, Ilias Fifa, Chris Thompson, Donald Cabral, Nuria Fernández y el eritreo Nguse Amloson.

Abadía reconoció que antes hubo una época "plagada" de éxitos con atletas como Juan Carlos de la Osa, por ejemplo, único español en bajar de los 28 minutos en Vallecas. "Siempre he dicho ahora que tengo una marca en ruta en 10km y me gustaría bajar de los 28 minutos en Vallecas, pero es complicado", comentó.

"Es un circuito que tiene un conjunto de sorpresas porque cuando subes no sabes cómo te has entregado en la bajada ni cómo llegas. Ahora ha llegado una nueva generación, somos nosotros, y el cometido es devolver al atletismo a ese primer tramo que nos han arrebatado muchas veces atletas británicos, como por ejemplo como Chris Tompson por mérito propio", señaló.

El zaragozano resaltó que la San Silvestre Vallacana es un carrera "especial". "Una de las cosas que me llamó la atención es que la gente iba abrigada en la salida y cuando al salir se desabrochaban las chaquetas, las recogían y las donaban", explicó.

A su lado, Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000, advirtió de las "subidas". "Que se preparen para las últimas subidas y para la llegada porque es un punto muy importante para la carrera, además, los populares siempre calienten con manga corta y es mejor hacerlo abrigado", aconsejó.

Donald Cabral señaló que espera tener "buenas sensaciones" en la carrera. "Estoy en buena forma, espero tener buenas sensaciones mañana y que no me pase como en Manchester, dónde corrí muy mal a pesar de que iba muy preparado", indicó. Por último, Chris Thompson señaló que ya le han "avisado" de los cómo son los últimos 5 kilómetros de la carrera, aunque aseguró estar "preparado".