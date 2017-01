Javier Fernández: "Ahora queda la mitad más importante"

Etiquetas

El patinador español Javier Fernández se mostró prudente tras su victoria en el Programa Corto del Europeo que se está celebrando en la localidad checa de Ostrava y ha apuntado que "ahora queda la mitad más importante" pese a la holgada ventaja de casi diez puntos que tiene sobre el segundo clasificado de la jornada, el ruso Maksim Kovtun (104.25 y 94.53 puntos, respectivamente).

"Me encuentro bien. Ahora llega el rato de descansar, de volver al hotel y de coger energías otra vez para este sábado. Aunque haya hecho la mitad de la competición, todavía queda la mitad más importante, que es el programa largo, que es mucho más duro y con mucho elementos mucho más complicados. Esperemos que pueda patinar bien y pueda revalidar este título", afirmó el madrileño que, de proclamarse campeón en esta competición, sumará cinco victorias consecutivas en el Campeonato de Europa. Además, ha sido dos veces campeón del mundo.

El madrileño batió este viernes el récord de Europa en el Programa Corto con una puntuación de 104,25, casi dos puntos mejores que los 102,54 que logró el año pasado en el mismo evento. "Es el primer programa corto que hago limpio esta temporada. Como dijimos la temporada pasada, creemos que este programa tiene mucho potencial, pero hasta esta competición no he podido demostrarlo. Yo creo que ha sido una competición importante para, sobre todo, esa práctica que necesitamos de este programa, ya que estamos preparando el Campeonato del Mundo en menos de dos meses", indicó.

De cara al Programa Largo de este sábado, el deportista español, que mostrará su evolución bajo los acordes de la música rockera de Elvis Presley, contará con una ventaja de casi diez puntos sobre el segundo clasificado, el ruso Maksim Kovtun (94.53), mientras que el tercer puesto del Coro fue para el israelí Alexei Bychenko (86.68).

"Me he encontrado muy bien. Durante los entrenamientos de los días previos he estado patinando muy bien este programa. Yo creo que los espectadores han disfrutado tanto como yo. Cuando patinas bien es una sensación que no se puede explicar porque ves que la gente, al mismo tiempo, lo está disfrutando como tú", afirmó el español, contento por su buena posición tras su actuación del viernes.