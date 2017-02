Javier Mínguez reconoce "buena voluntad por ambas partes" para renovar como seleccionador

Etiquetas

Javier Mínguez advierte que aún no ha empezado a hablar con la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) sobre la renovación de su contrato como seleccionador de Ruta, pero ve "buena voluntad por ambas partes" para su continuidad.

"No nos hemos sentado todavía a hablar del contrato y no hemos dicho si será por un año, dos o más, por lo que no sé las condiciones exactas, pero lo importante es que hay buena voluntad por ambas partes y es oficial que ellos quieren que continúe", apuntó Mínguez a 'cyclingnews.com'.

El técnico indicó que ya han empezado "trabajar en los proyectos de este año". "A principios de esta semana otros seleccionadores y yo estuvimos en la RFEC aprendiendo del nuevo sistema computerizado para los datos de los corredores, pero no charlamos del contrato", remarcó.

De cara a esta campaña, Mínguez cree que el recorrido mundialista de este año en Noruega "se ajustaría mejor" para sus hombres que el del año pasado en Catar, donde España logró el bronce en la crono de Jonathan Castroviejo y que, el perfil no era el más adecuado para sus condiciones, les hace ser "optimistas" para mejorar en la próxima cita mundialista. "Ganar son palabras mayores, pero debería rendir bien, mejor que en Catar donde, aparte de la contrarreloj, tuvimos realmente muy poca oportunidad de brillar", admitió.