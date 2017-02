Kempes: "Voy a seguir defendiendo al Valencia, pese a quien pese"

Etiquetas

El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes ha asegurado que a pesar de su destitución como embajador del Valencia va a seguir "defendiendo" al club "pese a quien pese" y que va a seguir opinando sobre el juego del equipo y sobre la directiva, y ha señalado que hay gente en la entidad que "querría levantar la voz" pero que "no puede" porque depende económicamente del club.

"Voy a seguir defendiendo al Valencia, pese a quien pese; el que se rasca es porque le pica", declaró en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero. "No me importa quién esté. Voy a ir a ver al Valencia, voy a pagar mi entrada. Ningún dueño del club va a ser dueño de mi vida y de mi entrada. Y si no tengo entrada, siempre tengo amigos que me van a invitar. Yo sí que tengo amigos, no sé si Peter Lim tendrá amigos", añadió.

El pasado domingo, 'El Matador', jugador valencianista entre 1982 y 1984 y embajador del club desde 2013, confirmaba que el Valencia había prescindido de él como embajador del club, sólo unas horas después de que se mostrase crítico con el juego del equipo y la gestión de la entidad tras la derrota de este sábado en Mestalla ante el Eibar (0-4).

El argentino confesó que fue el director de marketing del club, Damià Vidagany, el que le informó de su destitución. "No le correspondía a él, pero hemos tenido una buena relación y fue con el que más hablé desde que me ofrecieron ser embajador", explicó. "Salió un parte -comunicado- del Valencia diciendo que, al estar a mucha distancia, no podía estar. Si eres embajador internacional es porque estás fuera, uno entiende eso, aunque no tengo un cerebro muy ancho", dijo con ironía.

Además, el cordobés, que también es comentarista de ESPN International y ESPN Deportes, afirmó que mucha gente en el club no es crítica con la gestión por miedo a un posible despido. "Voy a defender al Valencia, no al Valencia presidencial, ni a los dueños. No tengo la verdad ni la razón, pero pienso que no le estoy haciendo daño a nadie. Hay mucha gente en Valencia que querría levantar la voz, pero como tiene algo que ver con el Valencia CF no puede, porque algún dinerito siempre viene bien a final de mes. Y yo te juro que haría lo mismo en la situación de algunos muchachos, pero como yo no vivo del Valencia, lo que ellos me pagan a mí es una propina que pueden dar en un restaurante", apuntó. "Ni 10, ni 20, ni 50 ni 100 me van a hacer cambiar", prosiguió.

Sobre el propietario del club, el singapurense Peter Lim, aseguró que sólo le vio "una vez". "Tienes que rodearte de gente que quiera al Valencia y estar dispuesto a aceptar los consejos que te puedan dar. Ellos quisieron hacer lo que quisieron hacer. Echan a Rufete y Ayala cuando estaban haciendo un trabajo espectacular, cuando el Valencia estaba bien; estaba Pizzi que no lo estaba haciendo mal, que iba por buen camino. Llega esta gente, borrón y cuenta nueva; Suso conocía cómo se maneja todo eso, pero si las cosas se están haciendo bien, ¿para qué tocar lo que funciona?", manifestó.

"Hace un año que no aparece por Valencia ¿Qué clase de comerciante no cuida su negocio? Y encima la pobre presidenta, a la que admiro, está aguantando lo que se le caiga encima. Esa pobre mujer habrá envejecido en dos años", prosiguió sobre Layhoon Chan.

"HACE YA TIEMPO QUE ESTE VALENCIA NO SE CONOCE"

Sobre la situación futbolística del equipo, Kempes apuntó que es "lamentable que esté como está". "Las contrataciones que se han hecho no estaban a la altura del Valencia. Como conozco al Valencia, sé cómo se las gasta la gente del Valencia; no es un club fácil, la hinchada del Valencia te va a apoyar en todo momento, pero llega un momento en que se cansa. La gente de Valencia es muy buena, pero puede ser muy mala cuando llega el agua al cuello", indicó.

"Lamentablemente, hace ya tiempo que este Valencia no se conoce. No tenemos que echarle todas las culpas a los jugadores. Cuando los nervios están a flor de piel, con cualquier error, aunque sea mínimo, ya empieza el 'run run'. El 'run run' es 'jodidillo' pararlo. Es más lindo jugar fuera de casa por la tranquilidad", añadió.

Por otra parte, el campeón del mundo con Argentina en 1978 alabó la labor de Salvador González 'Voro'. "La suerte de Voro es que cada vez que han echado a un entrenador ha estado ahí para apagar el fuego, y le ha ido bien. El que mejor conoce el estado de los jugadores es Voro, siempre ha estado a su lado. Si los jugadores tuvieran un poquito de responsabilidad y de cariño para esa persona que siempre les ha dado su amistad... Me jugaría la vida por aquel que siempre me ha dado lo mejor", aseveró.

Por último, Kempes rechazó la idea de un posible descenso 'che'. "No. Hay que empezar a pensar en la temporada que viene y en quién van a traer. Van a tener que afilar muy fino para remendar esta situación. Hay jugadores que tienen que seguir estando y hay otros que no", concluyó.