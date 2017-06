Lete: "La Ley del Deporte no está obsoleta, pero en unos meses habrá un borrador de la nueva"

Etiquetas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, señaló este martes que la actual Ley del Deporte de 1990 no está "obsoleta" pese a tener 27 años, aunque confía en que "en los próximos meses" tenga un borrador de la nueva que será aprobada por los partidos políticos porque, según él, es un "momento propicio" para llegar al diálogo.

"Sí hay un consenso unánime de que es necesario modificar la Ley del Deporte y el futuro del texto legal, definiendo las funciones de las administraciones públicas, revisando las competencias y la estructura de los entes deportivos, fundamentalmente de las federaciones", reconoció en la Mesa Redonda 'Justicia y Deporte', organizada por Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Lete cree que habrá diálogo, pero prefiere no hablar de plazos. "Porque uno es esclavo de lo que dice. Lo primero será publicar el resultado de las ponencias. Ya los estamos estudiando para a partir de ahí empezar a elaborar con el máximo consenso posible. Hablamos de meses largos, pero en los próximos meses tendremos un borrador a mano para la futura ley", matizó.

Para aprobar dicha ley, el Gobierno tendrá que buscar apoyo parlamentario, pero Lete confía en la "unanimidad" de los partidos y no tener que elegir entre la coalición PSOE y C's o PNV y PDeCAT. "Tenemos un marco legal que es la Constitución y hay dos sentencias del tribunal constitucional, la 80 y la 110 del año 2012, que referenrían a las leyes deportivas del País Vasco y de Cataluña, que dejan bien claro y por lo tanto han sentado la doctrina y es clara", explicó.

"Es posible que haya selecciones autonómicas, pero tiene que producirse primera la cuestión en ámbito amistoso y en el oficial, siempre y cuando no haya una federación española del mismo nivel y no intervenga en la representación internacional. El imperio de la ley está por encima de todo", prosiguió.

Respecto al deporte femenino, Lete indicó que desde el CSD se ha pedido a las federaciones "igualación" y que den "un paso adelante". "Nuestras mujeres están salvando la cara del deporte del alto nivel. Por primera vez en año postolímpico tenemos el mismo presupuesto para las federaciones, algo que nunca se había producido. Iberdrola, por ejemplo, ha hecho una aportación millonaria que cubre la seguridad social de las futbolistas en la liga española y estamos encantados de que cada vez vengan más patrocinadores al deporte femenino", matizó.

BLANCO: "HAY INQUIETUD EN EL MUNDO DEL DEPORTE"

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, señaló que hay una gran "inquietud" en el mundo del deporte y se tienen que "involucrar" a la hora de hacer una nueva ley. "No la tienen que hacer los partidos políticos, pero sí la tienen que aprobar. Los que estamos en el deporte nos tenemos que involucrar para que la ley esté adaptada al presente y al futuro del deporte español, y a partir de ahí que los partidos se reúnan", explicó.

Hasta plasmar el "consenso de todos", habrá meses de trabajo porque hay muchas cosas que desarrollar y "queda mucho". "No es algo fácil de hacer de un día para otro. El consenso entre todos los partidos nos produjo una gran satisfacción y solo queda trabajar. Me doy cuenta de que no sé nada, nuestra parte del deporte es muy importante, pero necesitamos a los juristas y especialistas", reconoció el presidente del COE.

Sin embargo, Blanco matizó que para llevar a cabo una nueva Ley del Deporte, también es necesario acudir a las normas internacionales y no solo nacionales. "El plan ADO, por ejemplo, está actualizado al 100%, plenamente vigente y es el gran pilar de los éxitos del deporte español, pero sí creo que hay que ampliar. Aclaro que hay empresas que han colaborado mucho y esas empresas no tienen ventaja fiscal de ningún tipo", comentó.

Finalmente, respecto al dopaje en España, Blanco matizó que el deporte español es "limpio". "Hoy nuestros deportistas dependen de los controles internacionales y podemos presumir y hablar con orgullo. Es cierto que tuvimos una historia negra con la 'Operación Puerto' y cuanto antes se conozca o se cierre definitivamente terminaremos con ello. En el tema fiscal pasa igual, hay famosos deportistas que tienen que arreglar sus problemas con Hacienda, pero no creo que quieran engañar", apuntó.