Lete: "Era necesario que la RFEF se sometiera a la Orden Ministerial"

Etiquetas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, afirmó que era "necesario" que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se "sometiera" a la Orden Ministerial, como lo han hecho "prácticamente" el resto de la federaciones, y apuntó que en cuanto la RFEF ajuste el reglamento electoral a la excepción que solicitó, convocará la comisión directiva para elegir presidente.

"Era necesario que la Federación de Fútbol se sometiera a la Orden Ministerial como lo han hecho prácticamente ya todo el resto de federaciones. La Federación también lo hizo, pero solicitó la excepción y es lo único que estamos pidiendo, por lo tanto está bajo el amparo de la Orden Ministerial debido a la excepción", explicó.

Lete explicó que el proceso requiere un procedimiento y un trámite y el primero es remitírselo al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ya lo hicieron, y emitió un informe favorable que lo firmará este mismo martes para autorizar esa excepción que se solicitaba para la Orden Ministerial.

"A partir de ahí, la Federación tendrá que ajustar el reglamento a esa solicitud y convocar elecciones en cuanto la Junta Directiva, que es el órgano competente, apruebe el reglamento electoral. Entendemos que el procedimiento estaba establecido y en el primer trimestre del año, por el mes de abril, tengamos resultado ya en la Federación Española de Fútbol", matizó.

Lete aclaró que el CSD "no tiene ningún lío" y entiende que el fútbol "tampoco". "La Comisión solo está pendiente de que yo firme hoy mismo la autorización de la excepción. La Federación tiene, a través de su Asamblea o de sus órganos correspondientes, que ajustar el regalamento electoral a la excepción de la orden ministerial y una vez hecho eso yo convocaré de forma inmediata, si hace falta con urgencia, la comisión directiva. Por lo tanto estamos hablando de próximas fechas", aclaró.

Respecto a la reunión que mantuvo con Ángel María Villar y los secretarios generales de la FIFA y la UEFA, la definió como "positiva" y de auténtica "cooperación". Además, explicó que se trataron dos temas de "interés" que les "preocupaban" a ambos y el tema de las elecciones "prácticamente no estuvo".

"Había dos temas que sí nos preocupan y nos interesan. Uno tiene que ver con la transferencia de los menores de 16 años. Porque en principio estamos todos de acuerdo de que no se puede mercadear, porque hay muchos niños jóvenes de 10, 12, 14 años en muchos pueblos de España que finalmente no pueden jugar porque el transfer de la FIFA tarda muchos meses y hemos buscado ya una posible solución", señaló.

"Estamos elaborando un protocolo para que en un plazo breve en las próximas semanas podamos consensuar un procedimiento que solucione esta problemática. La otra cuestión qu estuvo encima de la mesa, fueron los fondos de inversión, esto de que FIFA impide los fondos de inversión tenemos que verlo porque necesita un trabajo y un estudio de más largo alcance para ver que intereses hay porque dicen que hay sentencias europeas a favor de los fondos", detalló.

Por otro lado, respecto a la polémica que se está creando últimamente alrededor de los árbitros, el presidente del CSD apuntó que como cualquiera de ellos a veces también "se equivocan", aunque remarcó que tienen "muchos" aciertos. "Evidentemente están sometidos a aplicar normas en décimas de segundo y lógicamente esto no es fácil", indicó.

"Yo en este caso como aficionado o espectador también puedo tener mi propia opinión, pero en este caso es un colectivo de máximo respeto. En este caso, el colectivo de árbitros depende de la Federación respectiva y mostramos el máximo respeto no solo al colectivo de árbitros si no a las federaciones", añadió.

Finalmente, respecto a las palabras de Piqué después del partido contra el Villarreal señaló que no le "corresponde" a él establecer la consideración de sancionar o no al jugador. "Yo que he sido deportista profesional sé que en un momento determinado se te calienta la boca, la pasión en la que vives y puedes decir alguna inconveniencia. No sé si Piequé lo hizo. Yo lo que he visto es lo que todos habéis visto y creo que esto le corresponde al órgano de la federación respectiva y nosotros lo respetaremos", concluyó.