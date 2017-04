Lete destaca la "firme apuesta" del Gobierno por el presupuesto para deporte en año postolímpico

Etiquetas

La partida del CSD será de 165,3 millones y crecerán en un 1 por ciento las subvenciones a las Federaciones Se financiará con 6,7 millones los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018

La partida del CSD será de 165,3 millones y crecerán en un 1 por ciento las subvenciones a las Federaciones

Se financiará con 6,7 millones los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018

El Gobierno destinará un presupuesto de 165,3 millones de euros (165.363.820) para el deporte en 2017, 1.050.000 euros más que en el año anterior de 2016 (164,31 millones), lo que demuestra la "firme apuesta" del Ejecutivo, incrementará un 1 por ciento la subvención a las Federaciones Deportivas hasta los 51,7 millones y financiará con 6,7 millones los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018.

Así lo anunció el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, en su comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados para presentar el proyecto de presupuesto del Gobierno para este 2017.

El presupuesto del Consejo Superior de Deportes para 2017 es de 90,3 millones (90.363.820). A esta cifra, se suma la partida obtenida de la recaudación de los impuestos generados por las actividades del juego, lo que eleva la partida destinada a deportes a 165.363.820 euros, un 0,64% más que el año anterior.

"Estos presupuestos son una clara manifestación de la firme apuesta del Gobierno por el deporte español, que en modo alguno se encuentra reñida con la racionalización, eficacia y eficiencia. Abrimos un nuevo ciclo con los mismos niveles de inversión con los que cerramos el ciclo anterior pese a no ser año olímpico. Hemos hecho un esfuerzo muy importante", comentó José Ramón Lete.

Las ayudas a las Federaciones Deportivas, de las que 31 estarán sometidas a planes de viabilidad y 52 darán beneficios en 2017, ascenderá a 51,7 millones de euros, cerca de un 1% más que en el año olímpico y paralímpico de 2016, tradicionalmente el de más dotación económica del ciclo cuatrianual por la disputa de los Juegos de Río de Janeiro.

"Esta subida viene determinada por los ajustes en los capítulos correspondientes a costes de personal y gastos corrientes. Con la adopción de esta medida, nos encontramos ante la primera vez en la que se mantiene el presupuesto del año olímpico en el año postolímpico", indicó el secretario de Estado para el Deporte.

Asimismo, las federaciones ven incrementadas las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas a los deportistas por resultados, que subirán de 820.000 a 1.302.250 euros, un 58,81 por ciento más.

En su intervención en el Congreso, José Ramón Lete recordó que el año postolímpico y paralímpico inmediatamente anterior (2013), la suma destinada a las federaciones fue de 35,2 millones de euros, frente a los 55,9 millones de euros de 2012. "Estamos ante un salto económico de ciclos olímpicos de un 47,34%", apuntó.

Los proyectos del programa 'Mujer y Deporte' del CSD se incrementarán en un 12,45% con respecto al ejercicio anterior, ya que, según Lete, el deporte femenino "es uno de los pilares de la alta competición de este país". "Con estas previsiones presupuestarias, nuestras deportistas seguirán siendo una de nuestras principales apuestas", indicó.

Por otro lado, dijo que le "preocupa, y mucho" las cláusulas antiembarazo, pero, a su jucio, "no es necesario hacer un cambio legislativo" porque la normativa española establece que son ilegales. "Si tenemos que cambiar la Ley del Deporte lo haremos. Haremos todo lo posible para que la igualdad sea efectiva. Nos preocupa y nos ocupa", sentenció.

En la inversión para infraestructuras deportivas, Lete ha remarcado que los presupuestos del CSD para 2017 crean una línea de financiación para que las corporaciones locales "puedan adecuar su normativa al marco legislativo nacional en lo referente a los trabajos de adaptación a los reglamentos de competiciones estatales, a las obras de accesibilidad de centros deportivos y a las obras en infraestructuras relacionadas con competiciones internacionales". En total, la cuantía será de 682.500 euros para la mejora y el mantenimiento de esta red de infraestructuras deportivas.

"HEMOS SALVADO TARRAGONA 2018"

Asimismo, Lete afirmó que con la aprobación de una ayuda económica que llegará a un global de 15 millones el Gobierno ha permitido la celebración de los Juegos Mediterráneos y pronosticó el éxito de los mismos así como destacó la importancia de su legado. "Hemos salvado los Juegos de Tarragona. Y los 3 millones de euros de la piscina olímpica se rematan este año", dijo.

En este sentido, el portavoz de Deportes del PSOE, Javier Antón, lamentó que la ayuda del Ejecutivo "llega tarde" porque la disputa de Tarragona 2018 se ha tenido que retrasar un año debido a los problemas económicos del Comité Organizador, pidió que una parte de la recaudación de la Quiniela vaya al fútbol femenino y que se desarrolle el Real Decreto para que los 12 millones de los derechos televisivos del fútbol lleguen a las federaciones.

"El deporte necesita mucho más apoyo. La recuperación económica no ha tenido su reflejo en este área. La frase de se puede hacer más con menos no se puede aplicar al deporte. Espero que los resultados me quiten la razón y no suframos para conseguir medallas en el próximo ciclo olímpico", expresó Antón.

Uno de los grandes objetivos de esta legislatura será, recordó el presidente del CSD, la promoción y generalización de la práctica de la actividad física y la lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil que es "clave en toda política deportiva y de Estado". "Estamos ante una problemática de salud pública global e interdepartamental. Espero que este año demos los primeros pasos para el cambio real y efectivo de tendencias", deseó.

En este sentido, el CSD destinará una dotación similar a la de 2016 (550.000 euros) para la celebración de Campeonatos de España en Edad Escolar y los Universitarios (200.000 euros), cantidades a las que hay que añadir el resto de partidas previstas. De ese modo, el gasto total destinado al deporte en edad escolar y universitaria será de 1.108.240 euros.

8,4 MILLONES PARA LA AEPSAD

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) contará con 8,4 millones, un 3,43% menos que en el ejercicio anterior debido a la reducción de los gastos de dietas, locomoción y otras indemnizaciones por razones de servicio.

"Este presupuesto permitirá a la AEPSAD enfrentarse a sus cometidos con la mayor de las garantías, ganando en eficiencia sin que se produzca ningún impacto ni sobre el sistema de lucha contra el dopaje ni en la protección de la salud de nuestros deportistas", añadió.

La AEPSAD gestionará en 2017 de manera directa unas 5.350 muestras, que se sumarán a las 1.100 procedentes de otras autoridades antidopaje. Lete anunció también que el Laboratorio antidopaje de Madrid se reabrirá "de forma inminente" después de la adecuación de la legislación española a la del Código Mundial de la AMA.

"La expresión numérica de las políticas deportivas son las medallas y los éxitos internacionales. Si ello es así, el deporte español, con mucho por avanzar, es exitoso y lo es polideportivamente. Hemos vuelto de Río situados en la decimotercera posición del ránking mundial de potencias deportivas, y eso ha sido gracias a la labor y esfuerzo de las federaciones, clubes y deportistas", declaró.

Así, el secretario de Estado para el Deporte aseguró que estos presupuestos darán un "nuevo empuje" para que el deporte y la actividad física continúen avanzando, "el primero, en éxitos y la segunda, en herramienta al servicio de los ciudadanos". "Hasta el minuto 92 no hay que bajar la guardia y voy a aplicar lo que el deporte me ha enseñado, a no rendirme nunca", concluyó.