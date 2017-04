Lete recibe a la primera expedición femenina que ha atravesado el casquete polar de Barnes

Etiquetas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, recibió este lunes a las deportistas Chus Lago, Rocío García y Verónica Romero, componentes de la primera expedición femenina en el mundo que ha atravesado el casquete polar de Barnes, en la isla canadiense de Baffin, uno de los lugares más inaccesibles del planeta.

"Tenemos muchas mujeres pioneras que han marcado el camino de lo que hoy están cogiendo el testigo proyectos como los de Chus, Vero o Rocío, que no tienen contratos millonarios ni primas. Esto es deporte en esencia, puro, y lo hacen por un reto no sólo personal si no por una aventura", explicó en declaraciones facilitadas por el CSD.

Lete reconoció la importancia de la gesta de estas "tres enormes mujeres". "Gracias a la expedición capitaneada por Chus Lago, hoy tenemos tres mujeres en la cumbre. Sois pioneras y estáis salvando la cara del deporte", admitió.

El mandatario recalcó su apoyo a las iniciativas lideradas por Chus Lago y aseguró que desde que tuvo conocimiento del proyecto se comprometió con este nuevo reto, que refleja a la perfección la línea de trabajo de la alpinista gallega, que siempre muestra su "constante compromiso con la tierra y la búsqueda de un planeta mejor".

Por su parte, Chus Lago dio las gracias por este apoyo incondicional de José Ramón Lete, que estuvo acompañado por Joan Garrigós, presidente de la Federación Española de Deporte y Montaña, y celebró haber podido "compartir esta bonita y emocionante aventura" con Verónica Romero y Rocío García, que consistía principalmente en realizar "una llamada de atención sobre el cambio climático y el compromiso que tenemos todos".