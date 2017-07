Hamilton firma la pole en Silverstone y se queda a una del récord de Schumacher

Etiquetas

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa en el Circuito de Silverstone.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Toro Rosso) partirá decimotercero y Fernando Alonso (McLaren) lo hará último por sanción, a pesar de ser decimocuarto en la sesión de calificación.

El inglés (1:26.600), que con su pole 67 se queda a sólo una del alemán Michael Schumacher, partirá desde la primera fila acompañado por el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que terminó segundo justo por detrás de la otra 'flecha plateada', la del finlandés Valtteri Bottas, campeón en Austria y que deberá cumplir una sanción de cinco posiciones en parrilla por reemplazar la caja de cambios.

"Era un día para brillar"

Carlos Sainz transmitió su decepción tras su eliminación en la segunda ronda de clasificación (Q2), ya que un "problema de fiabilidad en la suspensión" le impidió "brillar" en una jornada en la que esperaba hacerlo.

El joven piloto madrileño, que este domingo en el circuito de Silverstone disputará su carrera número 50 en la Fórmula Uno, definió el día como "complicado".

"En la Q2 me he tirado un poco a una vuelta pero el coche no iba bien. Perdíamos mucho en las curvas rápidas", explicó Carlos Sainz.

"No es culpa de nadie, pero habrá que ver por qué pasan estas cosas. Era un día para brillar, pero con el problema en la Q2 ha sido imposible", dijo tras ser decimocuarto en la segunda ronda de calificación del GP de Gran Bretaña.

Sainz confía en tener más fortuna en la carrera y se propone "aprender de los errores que se hayan podido cometer".

Parrilla de salida

-Primera línea.

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:26.600.

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:27.147.

-Segunda línea.

3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:27.356.

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:28.130.

-Tercera línea.

5. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:28.856.

6. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:28.902.

-Cuarta línea.

7. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:29.074.

8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:29.418.

-Quinta línea.

9. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27.376*.

10. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:29.549.

-Sexta línea.

11. Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:30.193.

12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 1:30.355.

-Séptima línea.

13. CARLOS SAINZ (ESP/Toro Rosso) 1:31.368.

14. Felipe Massa (BRA/Williams) 1:31.482.

-Octava línea.

15. Lance Stroll (CAN/Williams) 1:42.573.

16. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:42.577.

-Novena línea.

17. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) 1:42.593.

18. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1:42.633.

-Décima línea.

19. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:42.966**.

20. FERNANDO ALONSO (ESP/McLaren) 1:30.600***.

* Sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida por reemplazar la caja de cambios.

** Sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida por reemplazar la caja de cambios.

*** Sancionado con 30 posiciones en la parrilla de salida por utilizar la quinta batería y por cambiar el motor.