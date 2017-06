Lissavetzky, ponente invitado este jueves en los Desayunos Deportivos de Europa Press

Etiquetas

El ex secretario de Estado para el Deporte y actual presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, será el ponente invitado este jueves (10:00 horas) en los Desayunos Deportivos de Europa Press, acto patrocinado por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol, que se celebrará en el hotel InterContinental de Madrid.

A principios de este febrero, Jaime Lissavetzky asumió la presidencia de la Fundación España Activa, en sustitución del Director Ejecutivo de Ingesport, Gabriel Sáez. Dicha fundación es una organización sin ánimo de lucro que pretende impulsar la práctica de la actividad física y hábitos de vida saludables en la sociedad.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es el país europeo con mayor prevalencia de obesidad infantil, con un crecimiento mayor que el de Estados Unidos en los últimos veinte años. Los niveles de obesidad han aumentado significativamente hasta alcanzar el 26% en niños y el 24% en niñas.

Éste es el segundo Desayuno Deportivo de la décima temporada de este foro, que fue inaugurado por el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch Salisachs. Samaranch Salisachs abordó los retos para el máximo organismo olímpico, entre ellos el impulso del canal olímpico de televisión, la lucha contra el dopaje y la elección en septiembre de este año de la sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2024, a los que optan Los Ángeles y París.

En anteriores campañas desfilaron los principales protagonistas del deporte nacional e internacional, caso de directivos de clubes, organismos y entidades deportivas y deportistas y exdeportistas de múltiples disciplinas.

Entre ellos, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain, los también ciclistas Alberto Contador, Alejandro Valverde y Joaquim 'Purito' Rodríguez, el Director General de La Vuelta, Javier Guillén, y su antecesor, Víctor Cordero, los regatistas Iker Martínez y Xabi Fernández y Pedro Campos, y el mejor atleta y la mejor baloncestista españoles de todos los tiempos, Fermín Cacho y Amaya Valdemoro.

Los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el ex del FC Barcelona Sandro Rosell, el entonces del Real Madrid Ramón Calderón, el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el exentrenador del Real Madrid Rafa Benítez, actualmente en el Newcastle, acudieron también a este 'ágora del deporte'.

También estuvieron los pilotos Dani Pedrosa, Marc Márquez, Maverick Viñales, Álex Crivillé y el 'doce+una' vez campeón del mundo Ángel Nieto, los nadadores Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer, Mireia Belmonte y Melani Costa, las de 'sincro' Ona Carbonell y Raquel Corral, los pilotos Carlos Sainz, Marc Coma y Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar', y el golfista Miguel Ángel Jiménez.

Igualmente, el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, los expresidentes del CSD Jaime Lissavetzky, Albert Soler y Miguel Cardenal, y el actual, José Ramón Lete, el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, el expresidente de la LFP José Luis Astiazarán y el presente, Javier Tebas, los exconsejeros delegados de Madrid 2016 y Madrid 2020, Mercedes Coghen y Víctor Sánchez.

Pasaron igualmente por este foro presidentes y expresidentes de federaciones nacionales como José Luis Sáez (baloncesto), José Luis Escañuela (tenis), Gonzaga Escauriaza (golf), Fernando Carpena (natación), José María Odriozola (atletismo), el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo y la ex Directora General de Deportes del CSD Ana Muñoz.

No faltó la presencia de representantes internacionales como el Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe; el entonces Embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner, y el español Carmelo Ezpeleta, Director Ejecutivo de DORNA Sports.

Intervinieron, además, los seleccionadores nacionales que fueron campeones del mundo José Vicente 'Pepu' Hernández, Paco Antequera y Javier Lozano, actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

El Secretario Extraordinario de Seguridad para Grandes Eventos de Brasil, Andrei Augusto Passos Rodrigues, el Director Ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, el Embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, y el vicepresidente de NBA para Europa, Oriente Medio y África, el español Jesús Bueno, figuran también en la lista de intervinientes.

PREGUNTAS POR TWITTER

