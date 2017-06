Lissavetzky: "Seguro que Madrid tendrá sus Juegos, pero no tenemos que empeñarnos en que sean ya"

Etiquetas

El presidente de la Fundación Activa España, Jaime Lissavetzky, se mostró "seguro" de que la ciudad de Madrid acogerá unos Juegos Olímpicos, un sueño que persiguió cuando fue secretario de Estado para el Deporte de 2004 a 2011, pero también consideró que no hay que empeñarse en que "sean ya" porque tienen que producirse ciertos cambios.

"No se ha podido hacer, pero seguro que Madrid tendrá unos Juegos, la duda es si los voy a ver", bromeó Lissavetzky en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank.

En tono más serio, el exsecretario de Estado para el Deporte tiene dudas de que pudiese ser para 2032. "No sé, tendrían que cambiar una serie de circunstancias estructurales, que lo quiera realmente la población", expresó.

"Tienen que darse condiciones importantes, que exista el apoyo de la ciudad y que los Juegos estén dentro de sus objetivos, pero no tenemos que empeñarnos en que sean ya", prosiguió Lissavetzky, que aclaró que La Peineta se construyó inicialmente para ser "el estadio olímpico".

Además, el dirigente recordó que el Movimiento Olímpico "también ha cambiado muchas cosas". "Siempre sacábamos la nota más alta o una de las más altas y luego no salías, ¿para qué valían?. No es un sistema seguro ni predecible, pero el COI ha bajado el pistón y el gasto, ahora sólo hay dos candidatas (París y Los Angeles para 2024 y 2028) y las demás se han borrado. Creo que está cambiando el modelo", opinó.

Por otro lado, confesó que era "real" que echase "de menos esos años" en los que fue el secretario de Estado para el Deporte. "Fueron muy difíciles. Siempre he sido aficionado al deporte y fueron siete años tremendos, no solo por los resultados deportivos, sino también porque intenté hacer una reforma estructural en forma de leyes y casi todas fueron aprobadas de forma unánime", apuntó.

"Es un disfrute aunque uno tiene mucho trabajo. Hay que tener mucha ilusión, hay planteamientos teóricos pero hay que trabajar, trabajar y trabajar, la cultura del esfuerzo es fundamental", subrayó el presidente de la Fundación España Activa sobre su antiguo cargo en el gobierno.

En su época, creó un Consejo de Notables, formado por exdeportistas como Miguel Indurain o Fermín Cacho, del que desconoce "si ha sido convocado por el anterior secretario de Estado (Miguel Cardenal) o por el actual (José Ramón Lete).

Ahora pretende tener un Consejo Asesor en su organismo que les "empuje y ayude a diseñar políticas y tener los pies en realidad". "En España Activa hemos tenido en cuenta a deportistas individuales, pero también a asociaciones", indicó.

"No es una foto de personas importantes que puedan aportar sino para ayudar a hacer ese camino conjunto y si vamos por el mismo camino y vamos avanzando. No es un manifiesto de adhesión, que lo estamos pensando, sino gente que se involucre en su tiempo libre", agregó Lissavetzky, que está "contentísimo y con ganas de seguir trabajando" en sus actuales obligaciones.

Finalmente, elogió la figura de Rafa Nadal, al que ve como "el mejor deportista español de la historia". "Es uno con los que sigo teniendo relación. Se ha visto que no estaba acabado, he hecho lo que tenía que hacer que era curarse de las lesiones, poner la cabeza como en sus mejores tiempo y ahora se habla de si es el mejor Nadal o no. Creo que todo el mundo le quiere, no levanta una ampolla, es una magnífica persona y tenista", sentenció.