Lorenzo se estrena como embajador de Laureus jugando al fútbol con discapacitados

"Estoy deseando seguir participando apoyando a más gente a través de la Fundación Laureus"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo se ha convertido este miércoles en uno de los casi 200 embajadores de la Fundación Laureus y ha estrenado su nuevo cargo honorífico jugando al fútbol con chicos con alguna discapacidad intelectual en el Taller Jeroni Moragas de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), entidad beneficiada por una de las becas de la fundación Laureus y Fundación Alex.

Lorenzo jugó al fútbol con personas que forman parte del proyecto Taller Jeroni Moragas en Barcelona, entidad apoyada por las becas 'Para Nuestros Héroes' que otorga la Fundación Laureus y la Fundación Álex, y experimentó en primera persona el poder que el deporte tiene para unir y ayudar a la gente.

"El deporte me ha dado mucho en mi vida. Desde muy joven he tenido que resolver situaciones complicadas, concentrarme y trabajar con otros compañeros para conseguir llegar a la meta. Hoy, visitando este proyecto de Laureus, he podido revivir la sensación del éxito al lado de esta gente", explicó Lorenzo en el acto.

En este sentido, el mallorquín cree que la determinación que muestran estos chicos con el fin de mejorar sus vidas a través del deporte, y la sonrisa que el deporte lleva a sus rostros, es "la máxima satisfacción" para él. "Estoy deseando poder seguir participando activamente apoyando a más gente a través de la Fundación Laureus", esgrimió.

Con el apoyo de ambas fundaciones, el Taller Jeroni Moragas utiliza el deporte como un medio para romper barreras y dar esperanza a gente con Trastorno de Desarrollo Intelectual y Enfermedad Mental. El Taller de Jeroni Moragas recibió una de las becas 'Para Nuestros Héroes', unas ayudas que se lanzaron en el año 2008 y desde entonces han ayudado a más de 2000 personas de toda España.

Por su parte, el presidente de la Fundación Laureus España, Gabriel Masfurroll, aseguró sentirse "tremendamente orgulloso" de poder contar con deportistas del "enorme" prestigio de Lorenzo dentro de la Fundación. "Jorge representa los valores que proclama Laureus y que queremos transmitir a las nuevas generaciones, el trabajo en equipo, el espíritu de superación y la solidaridad", manifestó.

Lorenzo se une a los más de 190 Embajadores que tiene la Fundación Laureus, todos ellos apasionados por el poder del deporte, entre los que también se encuentran el otro gran piloto español de Moto GP Marc Márquez y estrellas del fútbol como Gerard Piqué y Juan Mata. La Fundación Laureus utiliza el poder del deporte para terminar con la violencia, la discriminación y los obstáculos sociales, proporcionando apoyo a través del deporte para cambiar el mundo.