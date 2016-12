Luis Enrique duda sobre su continuidad en el banquillo del Barça

Etiquetas

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, dejó en el aire su renovación con los azulgrana al asegurar que, pese a ser consciente de "estar en el mejor club del mundo", "la parte negativa" de su profesión le hará valorar su continuidad al frente del vigente campeón de la Liga española de fútbol.

"No sé (si renovaré); todo y que [sic] no tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, en casa, con mi familia aquí, ganando cosas y disfrutando muchísimo, también hay un parte dura de esta profesión que me cuesta, que tiene su cosa negativa y que tengo que valorar de cara a las próximas temporadas", afirmó Luis Enrique en una entrevista concedida al canal del club azulgrana.

"Pero tengo tiempo, el club se mantiene al lado mío planificando el futuro más inmediato, centrados en el presente. Y sé positivamente que, si no es aquí, no será en ninguna parte, con lo cual ya veremos", añadió el entrenador español, en el extracto de la entrevista que el Barcelona avanzó en su página web.

El contrato de Luis Enrique con el Barcelona, donde lleva tres temporadas, concluye enjunio de 2017. Su posible renovación y la del argentino Lionel Messi serán las principales tareas de la junta presidida por Josep Maria Bartomeu en el nuevo año.

Con Luis Enrique al mando, los azulgrana conquistaron una Liga de Campeones, dos Ligas españolas y dos Copas del Rey, entre otros títulos, y el segundo triplete de su historia (Liga, Copa y "Champions"), en la primera campaña.

Ése vuelve a ser el objetivo esta temporada, en la que el Barcelona está. "Ahora tenemos un reto muy bonito en la Liga, vivo en las tres principales competiciones, pero, con un partido más disputado, tiene una desventaja de tres puntos respecto al Real Madrid en la Liga. donde tenemos una desventaja de dos partidos o de seis puntos [sic] con el Real Madrid y tenemos que ver cómo lo solventamos, si somos capaces de darle la vuelta a esta situación; es algo que nos atrae", señaló a Barça TV Luis Enrique, dando por hecho que los blancos sumarán los tres puntos del partido aplazado frente al Valencia.

"Éste es un equipo especial, hecho para grandes retos, pero, aunque ganemos títulos y hayamos ganado títulos otros años, siempre es difícil ganar títulos", concluyó el técnico azulgrana.