Luis Enrique: "Estoy preparado para jugar el Clásico con Neymar y sin él"

Etiquetas

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha calificado de "final" por el título de LaLiga Santander el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (20.45 horas), y ha afirmado que, a la espera del recurso ante el TAD, están preparados para jugar "con y sin Neymar" el duelo por el liderato.

"Por la proximidad del final, es una jornada decisiva, va a ser un Clásico de los que pueden sentenciar LaLiga o dejarla muy abierta. Para nosotros sí que significa una final. No creo que haya ningún equipo en el mundo que hasta que no pierda de forma matemática un campeonato lo dé por perdido. Puede ser un partido determinante", declaró en la rueda de prensa previa. "Es un partido determinante y lo contemplamos como una final", añadió.

Además, explicó que en este partido confluyen "muchas situaciones especiales", como "el momento de la temporada" o el hecho de jugar "contra el eterno rival" y que este vaya líder. "El objetivo es ser fieles a nuestra manera de jugar y ser muy efectivos, que no se vean las virtudes del rival, que tiene muchas, y sí las nuestras, y que podamos dominar el partido. No nos sirve otro resultado que no sea la victoria y eso es lo que vamos a buscar", subrayó.

Por otra parte, el técnico asturiano valoró el recurso del club por la sanción de Neymar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y señaló que la entidad catalana está haciendo "todo lo posible para contar con él". "Me parece muy correcta y muy bien la posición del club, que es defender los intereses de él mismo y de los jugadores. Como entrenador, estoy preparado para jugar el partido con Neymar y sin Neymar", recalcó.

"ES EL MOMENTO PARA QUE APAREZCA EN TODA SU PLENITUD EL FC BARCELONA"

Sobre el hecho de jugar en el Bernabéu, apuntó que a "alguno puede ser que le signifique un estímulo y a otro, una presión", todo ello en un día marcado como el de Sant Jordi. "No hay escenario mejor para un culé que hacer un buen partido y conseguir una victoria en el Bernabéu", indicó. "Es un estímulo perfecto, es beneficioso que sea el partido contra el Madrid después de la eliminación de 'Champions'", prosiguió.

En este sentido, el preparador culé afirmó que la eliminación en cuartos de la Liga de Campeones a manos de la Juventus no pesará en sus futbolistas. "Estos jugadores están preparados para levantarse una y mil veces, y preparados para recuperar nuestro nivel. Cada vez que uno tropieza es una mala noticia, pero el deporte es así y lo tienes que aceptar", expuso. "Creo que es el momento para que aparezca en toda su plenitud el FC Barcelona y también sus individualidades", continuó.

Por otra parte, sobre la recuperación del madridista Gareth Bale, Luis Enrique dijo que le gustaría que el equipo rival "tuviera todos sus efectivos a su disposición", antes de hablar del peligro del Real Madrid a balón parado. "El juego aéreo es algo que el Real Madrid domina, y el objetivo es hacer un partido donde se vean lo menos posible esas virtudes", concluyó.