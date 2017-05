MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PERSONAS YA HAN VISTO LA CAMPAÑA ‘SÉ UN HÉROE CONTRA EL CIBERBULLYING’

Etiquetas

La campaña ‘#SéUnHéroeContraElCiberbullying’, una iniciativa de las fundaciones ONCE, Legálitas y Deporte Joven del Consejo Superior de Deporte, ya ha sido vista por más de medio millón de personas y cuenta con la complicidad de personas como el baloncestista Rudy Fernández y el autor de ‘Con ruedas y a lo loco’, Daniel Stix.Esta campaña, que fue presentada por las tres fundaciones en la sede del Consejo Superior de Deportes el pasado 26 de abril, cuenta ya con más de medio millón de reproducciones en los diferentes canales en los que se ha podido ver durante estos días, concretamente 524.258 visualizaciones en menos de un mes.El vídeo no sólo persigue sensibilizar e interpelar a los jóvenes, también busca ser útil a la comunidad educativa, y por eso incluye información y consejos sobre el ‘ciberbullying’ en una página web creada para este fin: ’www.seunheroecontraelciberbullying.com’. En ella se explica qué es el ‘ciberbullying’, cómo detectarlo de manera temprana y qué hacer para poder evitarlo. Se puede ver el vídeo completo de la campaña con Rudy y Daniel, además de imágenes de ‘making off’ de la grabación.El cantante Alejandro Sanz fue una de las personas que se hizo eco de la acción, compartiendo el video entre sus más de seis millones de seguidores en ‘Facebook’. “La enorme acogida de la campaña demuestra la necesidad de seguir trabajando desde todos los ámbitos de la sociedad, en concienciar sobre el problema que supone el acoso escolar”, explicaron los impulsores.Las fundaciones ONCE, Legálitas y Deporte Joven del Consejo Superior de Deporte sellan así un compromiso para seguir levantando la voz frente a un problema creciente, cada día más presente en diversos ámbitos de la sociedad.