CINCO MONTAÑEROS CIEGOS CORONAN EL PICO MÁS ALTO DE LOS ALPES ESCANDINAVOS

Cinco montañeros ciegos y con discapacidad visual grave han coronado la cima del monte Galdhøpiggen, el más alto de los Alpes Escandinavos (2.469 m.), tras ascender y descender los 12 kilómetros de ganancia y pérdida de desnivel en 11 horas y ocho minutos, con una pendiente máxima del 43,1% en ascenso. Se trata de la primera expedición adaptada que se realiza a nivel mundial a esta cumbre.Acompañados de los guías y las barras direccionales, los montañeros abandonaron el campo base a las 7.15 horas tras la lluvia caída durante toda la noche, y comenzaron el ataque a cumbre a las 8.16 horas. Durante el trayecto, la niebla, la lluvia y la nieve hicieron acto de presencia pero la expedición decidió continuar hasta la cumbre. Finalmente, a las 14.38 horas los 22 alpinistas, entre los que se encontraban las cinco personas ciegas, coronaron la cima. Allí únicamente pudieron estar 10 minutos porque la fuerte ventisca precipitó el regreso de la expedición hasta el punto de partida, al que llegaron a las 19.27 horas. Se trata de la primera expedición adaptada que se realiza a nivel mundial a los Alpes Escandinavos (Noruega), como culminación del Curso Superior de Montañismo para Ciegos y Adaptado de la Fundación UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).El objetivo de esta expedición ha sido que los alumnos del curso convivan en las mismas condiciones que se dan en cualquier campo base y se formen en las técnicas de progresión por glaciar, medidas de autoprotección y rescate, siempre dentro de la disciplina del Montañismo para Ciegos. Entre los expedicionarios han participado los ocho alumnos del curso (siete videntes y uno ciego total) procedentes del País Vasco, Extremadura, Murcia y Madrid, dos profesores y doce voluntarios veteranos del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid (tres montañeras ciegas totales, uno con discapacidad visual y ocho guías). La iniciativa ha estado capitaneada por Francisco Javier Bueno, coordinador técnico del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid y director docente de los 'Cursos de Montañismo para Ciegos, Montañismo Adaptado y Trato con Personas Ciegas' de la Fundación UNED.En este hito deportivo mundial han colaborado SMDos, PlasticsEurope, Laken, ONCE, Rodamunt, COMAEX (Plasencia, Cáceres), la Oficina de Turismo de Noruega en España y el entrenador personal Alberto Mariani.Los deportistas ciegos o con discapacidad visual grave practican la montaña en equipos de tres personas, unidos a una barra direccional, de entre 2,5 y 3 metros de longitud. Un guía vidente encabeza el equipo, seguido de una persona ciega total y completando la tripleta un deportista con discapacidad visual.