¿Vuelve McLaren al color naranja? Las redes arden ante esa posibilidad

Etiquetas

No es la primera vez que suena la idea de que Mclaren vuelva a sus orígenes naranjas. Pero el último anuncio de la presentación del coche de Fernando Alonso, el 24 de febrero, ha dado más pistas. Y ha revolucionado las redes.

McLaren lo hacía a través de un tuit en el que destacaba la fecha en un llamativo naranja junto a unas formas geométricas en el mismo color. Horas antes, McLaren mostraba en el Salón de la Alta Relojería de Ginebra un diseño especial de su monoplaza decorado también en negro y naranja en homenaje a la marca Richard Mille, uno de sus principales patrocinadores.

The clock is ticking… and the countdown to our 2017 car launch on Friday February 24th begins. pic.twitter.com/5qNSqfVLtw 16 de enero de 2017

Celebrating the launch of the RM 50-03 McLaren F1 timepiece with this special (& orange) one-off livery. #ARacingMachineOnTheWristpic.twitter.com/fV4lGr3Jvp — McLaren (@McLarenF1) 16 de enero de 2017

Tanto en el monoplaza expuesto en Ginebra como en el tuit con la fecha de presentación se repetían esas mismas formas geométricas naranjas, y al entrar en la web oficial de McLaren volvía a llamar la atención ese color naranja en la cuenta atrás hacia el 24 de febrero, patrocinada, cómo no, por Richard Mille.

We celebrated 50 years of Grand Prix racing in 2016. Relive our celebrations on day five of our #FestiveF1Playbook: https://t.co/9gm0qUkT4apic.twitter.com/25V9WNICHo — McLaren (@McLarenF1) 5 de diciembre de 2016

Se trata de un color histórico para la escudería de Woking, presente de forma constante en sus monoplazas tanto en la Fórmula 1 como en la Can-Am desde 1966 hasta 1974, cuando se pasó al rojo y al blanco on la entrada de Marlboro como patrocinador.

Pese a que se ha especulado con ello en muchas ocasiones, McLaren solo ha recuperado el naranja en una ocasión. Fue en 2006, durante unas jornadas de entrenamientos del MP4-20 en Jerez en las que participaron Pedro de la Rosa y Gary Paffett.