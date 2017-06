Messi: "Cristiano se supera cada año y por eso es de los mejores del mundo"

Etiquetas

El jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi dejó clara su opinión acerca de la archiconocida rivalidad con el jugador portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que considera un producto "armado por la prensa" y que no le impide reconocer que el madridista tiene "grandísimas cualidades" y que, por tanto, es "uno de los mejores del mundo".

"La rivalidad con Cristiano es algo más armado por la prensa que por nosotros. Hablo por mí, creo que lo que queremos es hacer lo mejor posible cada año y dar lo mejor para nuestro equipo y lo que se habla de fuera, yo personalmente no le doy importancia. Es un jugador que tiene grandísimas cualidades, como todo el mundo sabe, que se supera año a año y por eso es uno de los mejores del mundo", afirmó Messi en una entrevista a 'ESPN Deportes' recogida por Europa Press.

La 'Pulga', que se declara un firme defensor del trabajo futbolístico por encima del talento, lamentó la temporada vivida en Barcelona, en la que solo pudieron levantar la Copa del Rey, mientras ratificó su intención de "seguir creciendo" y tener una próxima campaña repleta de títulos.

"Por más talento que tengas, si uno no tiene trabajo no puede conseguir los objetivos que uno quiere. Hubiésemos querido conseguir más cosas, como es normal. Jugábamos para intentar conseguir títulos, poder llegar a la final de 'Champions', ganar la Liga, pero no pudo ser. Nos quedamos con la Copa y espero que el año que viene sea mejor a nivel de títulos", sentenció.

Por otro lado, el argentino no piensa en un futuro lejos de la Ciudad Condal, aunque recordó que "en fútbol nunca se sabe lo que va a pasar". "Me gustaría terminar mi carrera en Barcelona y veremos. Nunca hay que decir que no en el fútbol, porque da muchas vueltas pero hoy no se me pasa por la cabeza, son otras mis proridades", apuntó.

Por otro lado, el '10' hizo balance de las recientes actuaciones de Argentina en competiciones internacionales, en las que perdieron tres finales consecutivas en el Mundial de Sudáfrica y en las Copas América de Chile y Estados Unidos, a las que Messi achaca no haber tenido esa "suerte del campeón en los momentos clave".

"Estuvimos muy cerca en las tres y se nos fueron por detalles, ni siquiera eso, porque fueron por penales y no pudimos ser campeones. Ni siquiera las perdimos en los 90 minutos, es duro pero es lo que hay. No es fácil levantarse después de perder una final, nosotros lo hicimos y volvimos a llegar a otra, que era muy importante para nosotros, pero nos volvimos a quedar a las puertas", lamentó.

Finalmente, explicó su visión acerca de la pasión con la que se vive el deporte rey en otros países como China y resaltó su Argentina como un lugar "especial" para disfrutar del balompié, "por todo lo que significa" para ellos.

"De pequeño el fútbol era todo para mí, me encantaba como me encanta ahora y lo disfrutaba como lo disfruto hoy. Siempre lo tomé de esa manera, me gusta y me divierte. En Argentina, se vive diferente a cualquier parte del mundo, es especial por lo que significa para nosotros. En todo el mundo se vive con alegría y pasión, pero en la Argentina se vive de una forma diferente", concluyó.