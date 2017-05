Míchel: "Todos los que han dudado esperarán otra ocasión para hacerlo con otros deportistas"

Etiquetas

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', subrayó que todos los rumores sobre su profesionalidad o la de sus jugadores antes de medirse al Real Madrid este domingo no les habían "afectado" y que "todos los que han dudado esperarán otra ocasión para hacerlo con otros deportistas".

"Creo que los que hablan de esto es gente que no es cercana al fútbol, la que vive el día a día de esto sabe que nosotros no íbamos a regalar nada, pero no nos ha afectado y hemos planteado los entrenamientos exactamente igual", expresó Míchel en rueda de prensa tras el partido.

Para el madrileño, se ha visto un "espectáculo malo" en este sentido. "Las sospechas son malas y más allá de las diferencias entre equipos, , mis jugadores merecen mi felicitación por su honestidad. Todos aquellos que han dudado de ella o de la mía esperarán otra ocasión con otros deportistas o persona. Se cree el ladrón...", aseveró.

De todos modos, todo lo que se ha dicho en la víspera del partido le da "igual" a Míchel. "Si hubiese perdido un sólo segundo en tenerme que justificar, le habría quitado energía a mis jugadores, que no se merecen eso de mí. Hay que felicitar al campeón que, como ha demostrado hoy es un equipo con calidad y hechuras de campeón", sentenció, remarcando que el "comienzo de partido ha marcado el resto".

"No puedes dar tanta ventaja a un equipo así, no nos ha dado tiempo ni a ser inferiores. A partir de ahí, hemos intentado todo lo que se pudo, pero en unas circunstancias adversas ante un rival con una gran seguridad, no puedo reprochar nada", admitió Míchel, que cree que les faltó "un punto de acierto".