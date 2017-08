Mireia Belmonte, oro tras batir el récord del mundo de 400 estilos en piscina corta

La nadadora Mireia Belmonte ha batido este sábado el récord del mundo en la final de los 400 metros estilos de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en Eindhoven (Holanda) en piscina de 25 metros.

La nadadora española paró el cronómetro en 4:18.94 y se impuso a la húngara Katinka Hosszu y a la estadounidense Ella Eastin.

La nadadora española mejoró los 4:19.46 establecidos por Hosszu el 2 de diciembre de 2015 en Netanya (Israel). Belmonte protagonizó una espectacular remontada en la que superó a la húngara, que dominó la prueba en su primera mitad.

NEW WORLD RECORD!!! 🔔⏱ 4:18.94@miss_belmont 🇪🇸 broke the world record in the 400m Individual Medley final! 🙌🏻👏🏻#FINA#Airweave#SWC17pic.twitter.com/3GfEaZfT0T