Muere a los 72 años Chuck Blazer, quien se declaró culpable en el 'caso FIFA'

Chuck Blazer, exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA que se declaró culpable de corrupción en el caso que sacudió al órgano del fútbol internacional, ha muerto este miércoles a los 72 años, según han confirmado sus abogados en un comunicado.

En el documento, recogido en primer lugar por el diario 'The New York Times', los abogados de Blazer han manifestado su "pena" por la muerte de su "cliente y amigo", Chuck Blazer, ex secretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

"Durante sus 20 años como secretario general de la CONCACAF, Chuck Blazer fue fundamental a la hora de llevar a la federación hacia la modernidad", han señalado en el texto.

"Su mala conducta --tras declararse culpable, Blazer fue inhabilitado de por vida de todas las actividades vinculadas al fútbol--, por la que aceptó plenamente su responsabilidad, no debería ocultar el impacto positivo que Chuck tuvo en el fútbol internacional", han agregado.

El órgano de instrucción del Comité de Ética había iniciado una investigación contra Blazer en respuesta a un informe de la Comisión de Integridad de la CONCACAF en el que se acusaba a éste y al presidente de la CONCACAF, Jack Warner, de malversar al menos 57 millones de dólares durante el tiempo en que ejercieron sus cargos.

"Blazer aceptó su responsabilidad por su conducta al declararse culpable y reconocer sus errores", han continuado los miembros de la defensa, antes de asegurar que éste manifestó "su profundo pesar y lamentó sus acciones".

Además, han recordado que expresó su "sincero arrepentimiento" no sólo ante sus electores y sus compañeros, sino ante "todos los jugadores de fútbol y aficionados decepcionados con su conducta".

"Chuck Blazer comprometió gran parte de su vida a hacer del mundo del fútbol un lugar mejor para jugadores y aficionados. Se le echará de menos", han concluido.