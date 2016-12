'Poli' Rincón cede el balón del España-Malta al Museo del Deporte

Etiquetas

El exjugador del Betis y Real Madrid Hipólito 'Poli' Rincón ha cedido el balón del histórico España-Malta (12-1) a la exposición del Museo del Deporte, que se encuentra en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de Sevilla y cuenta también con una entrada y el cartel de aquel encuentro del 21 de diciembre de 1983 en el Benito Villamarín.

'Poli' llevó el dorsal 11 de la selección española, en un partido que ha calificado como "el partido más importante en la vida de muchos" de los internacionales y en el que logró 4 de los tantos de 'la Roja' y que permitió a España ser subcampeona de Europa un año después en el Parque de los Príncipes.

"Forma parte de la historia del fútbol español. Yo creí siempre que se iba a conseguir. Cada vez lo veía más claro y contra peores condiciones del campo mucho mejor. Eso si, pensábamos que le meteríamos seis en el primer tiempo pero no que acabaríamos con apenas un 3-1. En el descanso recuerdo que les dije que teníamos que creer, empezamos a chillar y salimos en el segundo tiempo a comernos a los malteses. Y al final Dios nos echó una mano y se consiguió", comentó.

Rincón, con cuatro goles, se convirtió junto a Carlos Santillana en los máximos goleadores del partido. El ex bético logró llevarse el balón de recuerdo. "Más que por los cuatro me lo llevé por lo que significaba el partido. En cuanto pitó el final del encuentro me fui hacia al árbitro que llevaba el balón y según me vio venir me lo dio inmediatamente. Además yo me metí el balón debajo de la camiseta como si estuviera embarazado para que nadie me lo quitara. Al final conseguí llegar al vestuario donde me lo firmaron todos", recordó.

Ese balón lo ha depositado este mediodía en el Museo del Deporte. Además de este objeto, desde este miércoles la muestra cuenta también con el cartel de aquella noche además de una de las entradas que se pusieron a la venta.

Rincón confesó que el actual seleccionador nacional, Julen Lopetegui, le gusta. "Me parece que ha sido un acierto tremendo porque viene de la casa, porque siente a la selección española, la conoce perfectamente. Julen cumple todos los requisitos para hacerlo muy bien", manifestó el ex futbolista.

Respecto al debate entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, considera a ambos "inigualables". "Sería injusto diferenciar a uno y otro. Como goleadores no tienen precio, y como futbolistas tampoco. Iniesta puede ser considerado el mejor jugador español de todos los tiempos", valoró sobre el centrocampista autor del gol que dio a España su único Mundial.

Asimismo, consideró que el Sevilla "está en un momento magnífico". "Creo que Sampaoli les ha metido ese plus para luchar por la Liga. Si sigue creyendo puede optar a cualquier cosa y en cualquier sitio, incluido la Liga de Campeones", indicó.