EL CPFCM REIVINDICA LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA DEL FISIOTERAPEUTA EN LOS CLUBES DEPORTIVOS

La Comisión Colegial de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte está difundiendo la campaña 'Un club, un fisioterapeuta', dirigida a regularizar la situación de los fisioterapeutas en los clubes deportivos.Según indicó el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm), José Santos, es primordial la figura del profesional de la fisioterapia en la práctica deportiva, por lo que lamenta que haya federaciones y clubes en los que no exista, “y lo que es más grave es que algunos utilicen personas sin titulación ni cualificación para el tratamiento de lesiones, incurriendo en un delito de intrusismo profesional y poniendo en peligro la salud de los deportistas”. Otro problema que encuentran los fisioterapeutas es el lugar donde realizar su actividad sanitaria. “En la mayoría de los clubes modestos la sala de fisioterapia, si es que existe, consiste en una sala anexa a un vestuario, que en muchos casos era el almacén, en la que se pone una camilla y con eso se piensa que es suficiente”, dijo Santos. El secretario del Cpfcm informó de que existe una normativa legal que regula los requisitos técnicos sanitarios que debe cumplir un centro no sanitario, como por ejemplo un club deportivo, para realizar una actividad sanitaria y aseguró que “para no tener que cumplir dicha normativa algunos directivos no tienen en su plantilla a profesionales sanitarios”.Con la campaña 'Un club, un fisioterapeuta', el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid propone la presencia en los clubes de un fisioterapeuta titulado y colegiado que cuide la salud de todos los deportistas durante los entrenamientos y en días de competición.El colegio reclama además en los clubes deportivos la habilitación de un espacio físico dedicado exclusivamente a la actividad sanitaria que cumpla los requisitos técnicos de los centros y servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria.