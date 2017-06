La RFEA no convocará a atletas bajo sospecha de dopaje

Etiquetas

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) no convocará a aquellos atletas que tengan procedimientos abiertos por haber consumido sustancias dopantes o estén 'manchados' por el dopaje, según anunció este jueves el presidente de dicho organismo, Raúl Chapado, en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

"Estoy muy preocupado con esos procesos previos. Hemos dado un paso importante que aprovecho para anunciar aquí. He propuesto a la Junta de Gobierno -y lo han aceptado por unanimidad- generar criterios de elegibilidad. Habrá que cumplir ciertas normas para estar en el equipo nacional", reveló Chapado este miércoles en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

"Aquellos atletas que estén en un procedimiento de investigación no van a ser seleccionados si pueden afectar al rendimiento del equipo. No queremos trasladar aspectos jurídicos. Al final, la posibilidad de seleccionar a los atletas es nuestra", explicó Raúl Chapado, presidente de la RFEA.

Según dijo el máximo responsable del atletismo español la intención, con esta medida, es "poner el derecho colectivo por encima del derecho individual". "Ha llegado la hora de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos", añadió Chapado, que puso como ejemplo a otros países europeos.

Esta decisión se someterá a aprobación definitiva durante el próximo Campeonato de España en Barcelona, el 22 y 23 de julio, en el que se conmemorará el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos, y servirá para "recuperar la credibilidad" del atletismo español y presentar equipos libres de toda sospecha en las competiciones internacionales.

El objetivo, por tanto, es que ningún atleta pueda representar a España si ha eludido un control, se ha negado a ello o está inmerso en un periodo de investigación por dopaje. Es por este motivo que Adel Mechaal no competirá en el Europeo de Naciones de este fin de semana en Lille (Francia).

"Se genera incertidumbre, pero tenemos que decidir entre los intereses de ese atleta y los intereses del equipo, en función de si luego sale absuelto o no. Mechaal no va al Europeo por este motivo. La decisión del TAS podría afectar al equipo, a sus compañeros y él lo entiende perfectamente. Lo que pido es que se resuelva lo antes posible y los posibles perjuicios no se dilaten en el tiempo. Si el TAS decide que no hay sanción, cumpliremos la orden y si se lo ha ganado, volverá a estar en el equipo", comentó.

"ACTUAREMOS CON DETERMINACIÓN"

En relación a la "lacra del dopaje", Chapado explicó este jueves en el Hotel InterContinental de Madrid que actuarán "con determinación" para "hacer frente a todo aquello que amenace la integridad, la imagen y la credibilidad del atletismo".

Además, el máximo responsable de la RFEA aseguró que los espectadores no puede perder la "confianza" por culpa del dopaje en un deporte que practican más de tres millones de españoles. "Protegeremos a todos los atletas que compiten de forma íntegra y justa", sentenció.