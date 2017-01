Ramos se enfrenta con 'su' afición tras marcar 'a lo panenka'

Etiquetas

Sergio Ramos lo ha vuelto a hacer. Cuando el Real Madrid parecía que estaba 'grogui' apareció Sergio Ramos para devolver la tranquilidad al conjunto blanco tras transformar un penalti cometido sobre Casemiro.

El capitán del conjunto de Zidane tomó la iniciativa a la hora de tirar el penalti y lo transformó... A lo panenka. Un gol que sentó muy mal en las gradas del Pizjuán debido a la forma de su ejecución y su posterior reivindicación del '4' madridista.

Tras la celebración del sevillano, se pudieron escuchar cánticos muy desafortunados como "Sergio Ramos, muérete" o "Sergio Ramos, hijo de p...".

Cánticos de "Ramos muérete" y "Sergio Ramos hijo de..." en el estadio — Carrusel Deportivo (@carrusel) 12 de enero de 2017

El Pizjuan grita: "Hijo de puta, Sergio Ramos". Hay que denunciar estos canticos. — Miguel Martinho (@MiguelMartinho7) 12 de enero de 2017

Una celebración provocativa que viene a responder a los insultos que ha sufrido (y que viene sufriendo el jugador sevillano cada vez que pisa el Sánchez Pizjuán) desde el minuto 1.

Después del partido Ramos aseguró que "no me he calentado en ningún momento. Se hablará mucho de la celebración del gol. No he faltado el respeto a nadie. He pedido perdón a Preferencia, a Tribuna y a un Fondo… Al otro, no. Si te acuerdan de tu madre, te insultan y te pitan desde el primer minuto… Esa gente no se merece nada… No me sale celebrar un gol en mi casa por respeto, pero no voy a cambiar… Sevilla siempre será mi casa, aunque me piten unos… Me he disculpado con David Soria, pero ese sector no se merece eso… Me gustaría que me recibieran de otra manera. No voy a cambiar… Cuando vean las imágenes en televisión la gente lo entenderá… El día que me entierren será con una bandera del Sevilla y otra del Madrid. Eso son sentimientos y no se cambia”.

Sergio Ramos y su idilio con la panenka

El 'camero' volvió a demostrar la confianza que tiene en sí mismo y sobre la valentía que tiene a la hora de enfrentarse a situaciones límites. Un gol que recordó al famoso tanto que consiguió con la selección española frente a Portugal en la tanda de penaltis de la semifinal de la Euro de 2012.