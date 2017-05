Sampaoli: "Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir la selección de mi país"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha asegurado este viernes que no se perdonaría a él mismo no entrenar al equipo hispalense en esta última jornada de LaLiga Santander, en la que reciben en el Sánchez-Pizjuán a Osasuna, en un partido que podría ser el último del argentino con el club dado que ha asegurado que se "termina una etapa" y ha reconocido que AFA y Sevilla negocian para que el técnico pueda dirigir a su selección.

"Nadie me va a sacar del último partido del Sevilla, me gané ese lugar y quiero disfrutar de ese momento, sumar los 72 puntos. Nadie me va a sacar en el último partido del banco del Sevilla FC. El Sánchez Pizjuán debe ser una fiesta y, aunque una mentira contada cien veces se convierte en verdad, lo que buscan es desunir. No me perdonaría no dirigir este último partido", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, pese a los constantes rumores sobre que será seleccionador de Argentina y de que ya podría faltar a esta última jornada, lo negó. "Armamos un equipo nuevo, competimos contra los equipos fuertes, se fue el mejor director deportivo de la historia del club y ni siquiera eso generó que el equipo no siguiese peleando. Decir que perdimos un partido por estar distraído es mala intención", avisó al respecto de sus intenciones ante Osasuna.

"Queda un partido que es tan trascendente como el primero. Nuestra meta era superar los 70 puntos y estamos ilusionados con que suceda. Para mí, el balance en lo personal y en lo grupal es que ha sido un año de mucha competencia arriba con los mejores equipos de la Liga", comentó. Y, respecto a la 'Champions', fue claro: "Caímos de manera injusta ante el Leicester en una eliminatoria en la que merecimos pasar".

De cara al futuro, reivindicó que su contrato tiene "bastantes aristas" que le permiten salir y reconoció el interés mutuo suyo y de la AFA para convertirse en seleccionador argentino. "Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador y tengo la ilusión desde muy chico de tener esa 'chance'. Una oportunidad que deseché cuando asumí las riendas del Sevilla en pretemporada, pero que está latente", recordó.

"Siento que sólo dejaría mi carrera y todo lo que hice para llegar a dirigir en una de las mejores ligas por irme con la selección de mi país, es algo que ahora no podría rechazar. Pero la realidad la dará el presidente, hay un contrato que respetar y no hay nada aún resuelto. Aunque mi contrato tiene bastantes aristas que me permiten salir", matizó.

Negó, igualmente, que haya dado alguna lista de convocados para la selección. "Para dar esa lista debo tener la autorización de mi club, el Sevilla, más allá de que las especulaciones mediáticas digan que me he manejado a escondidas. No he necesitado eso, me he manejado con total claridad y transparencia con el club durante todo el año", argumentó.

"El asunto del contrato lo deben aclarar entre club y Federación. En la última reunión que tuve con el presidente le transmití que estaba deseoso de dirigir el partido del sábado, que no había ninguna posibilidad de que no lo hiciese. Ya si llegan a un entendimiento debe ser entre ellos, AFA y club, es algo que quiero que se concrete sin fracturas, es trascendente para mí que haya entendimiento por ambas partes", manifestó.

"Cada ser humano tiene un sueño y el mío es dirigir la selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir ligas como disfruté este año, siento que tengo que ir. Ante la necesidad de mi país tengo que estar. Pero no es algo en lo que pensase antes, nos estábamos jugando un montón de cosas y era imposible distraerse. Hoy sí me puedo sentar a evaluar porque ya se cumplió el objetivo. Se termina una etapa, se abre de nuevo una posibilidad que ya no esperaba y lo tengo que afrontar como un compromiso que, como argentino, no me permitiría rechazarlo", se sinceró al respecto.