Tebas: "Messi no incita a la violencia, pero hay que mejorar la celebración de los goles"

El presidente de LaLiga aboga por una "estrategia común" y dar más potestad a los árbitros para erradicar la violencia en la base

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que el delantero del FC Barcelona Leo Messi "no incitó" a la violencia con su celebración en el tercer gol que dio el triunfo (2-3) al conjunto blaugrana en el Clásico este domingo, aunque sí abogó por "mejorar" estas celebraciones y por una "estrategia común" con las Territoriales para erradicar la violencia en el deporte base.

"Hay que mejorar la celebración de los goles. Si lo de Messi incita a la violencia, la respuesta y el resultado es que no. Tenemos que mejorar que nuestro público acepte estas celebraciones y que los jugadores valoren la situación en el campo. Como madridista no me gustó mucho su gol, pero es bueno para el fútbol español. Pero Messi no es de ese tipo de jugadores polémico en las celebraciones", dijo en su intervención en la Mesa Redonda 'Violencia en el deporte base' organizada por Libertad Digital en el hotel Hesperia de Madrid.

En la misma también participaron el director general de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar, el director general de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto, el exárbitro Arturo Daudén Ibañez y el exjugador del Real Madrid Isidoro San José.

Javier Tebas subrayó que el asesinato del seguidor del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada 'Jimmy' en noviembre de 2014 fue un "punto de inflexión" sobre que las cosas "no se estaban haciendo bien". "Tenemos que atacar la violencia física, pero también la verbal. Si los padres van al campo con sus hijos y escuchan 'Ese portugués, que hijo puta es' o 'Messi, subnormal', qué educación estamos dando", indicó.

El dirigente informó de que LaLiga ha denunciado en el curso 2016-17 un total de 246 casos entre actos violentos (111), relacionados con los árbitros (108) y comportamientos racistas o xenófobos (27), y que han enviado 27 comunicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "sin ninguna respuesta". "LaLiga llega hasta donde llega, pero la que tiene que coordinar es la RFEF. No podemos hacer esto solos", lamentó.

En este sentido, el presidente de la patronal de clubes invitó a llevar a cabo un estrategia común con las Federaciones Territoriales. "La respuesta de la RFEF ha sido ninguna. Esto es un problema del fútbol y en los demás deportes no pasa tanto. Y eso significa que no lo estamos haciendo bien", dijo Tebas, que remarcó que los árbitros deberían tener más potestad para decidir si un partido termina antes de tiempo.

El presidente de LaLiga añadió que, incluso, al margen de sancionar a los clubes con la pérdida de puntos por el comportamiento violento de los familiares de los jugadores, se debe llegar hasta la expulsión de la competición.

Por su parte, Isidoro San José solicitó que el problema "no salpique a los niños" y que se quite esa mitad del problema que son los padres y Daudén Ibañez pidió a LaLiga que controle las declaraciones como las del central internacional del FC Barcelona Gerard Piqué porque en los medios de comunicación "hay un exceso de bronca".

"Lo que hizo Messi sí es una provocación, pero no justifica la violencia. Los clubes deben tener potestad para admitir o no a los padres. Tengo la sensación de que el problema de la violencia no ha cambiado. Es el reflejo de la sociedad y debe haber unas medidas disciplinarias importantes", sugirió el excolegiado aragonés.

Igualmente, San José consideró que el problema de la violencia "siempre" lo están "aplazando". "Tenemos que seguir dando patadas a la puerta, y si es a la de la RFEF, pues a esa", apuntó.

Asimismo, el Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid Pablo Salazar destacó el ejemplo de deportividad de las aficiones del Atlético de Madrid y Real Madrid en las finales de la Liga de Campeones de Lisboa y Milán.

"Las imágenes de televisión han hecho encender las alarmas sobre la violencia en el deporte. Todos tenemos que inculcar los valores a los deportistas, aunque el 90 por ciento de los incidentes son agresiones verbales. La agresividad está en la grada", reseñó el responsable de Deportes del Gobierno regional.