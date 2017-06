Tebas: "Hay que entender esa coacción que pueden tener en Cataluña muchos jugadores catalanes"

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió "entender" a muchos futbolistas catalanes a la hora de expresarse sobre el tema de la independencia de Cataluña porque pueden sufrir "coacción o falta de libertad" en el caso de no ser favorables al tema de la independencia, mientras que mostró "más" su confianza en el Gobierno que en lo que pueda decir Pep Guardiola.

"Puedo decir de muchos jugadores catalanes que hay que entenderles porque viven en Cataluña una situación complicada y si uno dice que quiere que Cataluña siga en España, mucha parte del sistema se le pone en contra. Hay que entender esa coacción o falta de libertad que pueden tener muchos jugadores", advirtió Tebas tras participar en la mesa 'Justicia y Deporte' organizada por Libertad Digital e ISDE.

En este sentido, prefirió "no opinar sobre el sentimiento personal" que pueda tener Gerard Piqué, aunque reiteró que "ha luchado por la camiseta de España y ha defendido los colores de lo que significa España".

Sobre las palabras del pasado domingo de Pep Guardiola, que leyó un manifiesto a favor del referéndum independentista en Cataluña, recordó que él es "catalán, de madre y familia catalana". "Para muchos españoles Cataluña sigue siendo España y es una decisión que deben tomar todos, no solo los que viven en Cataluña, yo también quiero votar", apuntó.

"Yo confío en el gobierno de España y no habrá desconexión, por eso no me preocupa, aunque el señor Guardiola diga lo que diga, porque confío mucho más en el gobierno español", añadió Tebas, que remarcó que habría que "preguntarle" al de Santpedor sus razones para jugar en su época de futbolista con la selección española.

Así, para el dirigente, "la selección, más que un equipo, representa los valores de un país". "No sé si fue el tema económico o de repercusión, pero no me gusta que vayan jugadores que no sienten, no los colores, a España como nación", sentenció, que se limitó a decir que no le parecía "coherente" que el técnico del Manchester City atacase al Estado español y no a Catar.

"Que se vayan los clubes de Cataluña de la liga no pasa por nuestra cabeza. Si siguen en esta deriva la Fiscalía actuará. La actual Ley del Deporte concreta que sólo un territorio no español, que es Andorra, puede participar en la Liga Española. España sin Cataluña no es España, ni Cataluña sin España, Cataluña", zanjó.

BLANCO: "EL DEPORTE ES EL ESPACIO DE LA CONCORDIA"

En este debate también participó el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que aseguró que en todos sus años al frente del organismo y de la Federación Española de Judo "jamás" tuvo "ningún problema con un deportista catalán".

"El deporte es el espacio de concordia. Que en España haya una parte que se separa en impensable, pero no me meto en el corazón de nadie. Cuando hablamos de deporte y de España todos los deportistas que quieren van y que yo haya visto todos defienden a España", concluyó.