Tebas: "El fútbol profesional está limpio de cualquier tipo de corrupción"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, señaló que si sigue habiendo "corrupción" en la Segunda y Tercera División y que por ello se corre el riesgo de que se extienda a la Primera, aunque dejó claro que "el fútbol profesional está limpio" en este sentido, y solicitó que el Estado obligue a que haya unidades para vigilar porque no se le puede dejar "todo" a la Policía.

"Estoy advirtiendo que nos estamos cargando el deporte. El 99% de los esfuerzos de LaLiga son limpios y cuando cogemos el mínimo indicio lo investigamos, como es el caso de Pamplona. Hay cerca de 31 jugadores investigados y alguno imputado y procesado que se van a sentar en un banquillo, aunque en alguno hayan pasado muchos años. Si hay corrupción en Segunda y Tercera llegará a Primera porque se extiende", indicó en la ponencia de 'La lucha contra la corrupción en el deporte' del II Congreso de la Abogacía Madrileña.

De todos modos, aseguró que el "fútbol profesional está limpio de cualquier tipo de corrupción" y que ahora, con el siempre complicado final de temporada, harán una "especial vigilancia" junto a los clubes. "Pongo la mano en el fuego, ya hay la cultura de que no se puede predeterminar los partidos y los clubes están absolutamente implicados. Hemos avanzado muchísimo en estos años", aseveró.

En el deporte hay una "importante" corrupción, aunque hay "otras" como la política y las finanzas que "son mayores o al menos igual" que el deporte, donde se refirió a "la falta de valores y de transparencia". "Por ejemplo, cuando uno vota en una asamblea de una federación se vota con una papeleta verde y una roja a mano alzada, no hay libertad porque dependiendo de lo que saques ya eres señalado", explicó.

Por ello, impuso más confidencialidad en LaLiga, donde se vota "libremente", mientras que para "controlar la corrupción económica", se sometieron a "controles de transparencia", consiguiendo así que los clubes "conozcan la transparencia y la buena gobernanza".

En España, hay un "gran problema" con la corrupción y por eso Tebas ha creado una "unidad" dedicada a ello. "Dedicamos tres millones de euros a frenar la corrupción en el deporte aficionado. Además tenemos tres policías, uno de ellos especialista en redes sociales, y la unidad de vigilancia, con dos profesionales que trabajan de infiltrado", explicó.

LaLiga actualmente tiene "muchísima información de lo que está ocurriendo en el fútbol base español" y Tebas anticipó que van a salir "otros casos en breve" ya anunciados y anticipados, aunque sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene "falta de conciencia".

"Es preocupante que algún fin de semana en un grupo de Tercera si yo usase la información que tenemos acertaría siete de diez partidos, en otros sitios el número de 'corners', como va a quedar el partido al descanso o el número de goles al final que fue el caso del Eldense", subrayó.

Para el abogado, el caso del equipo alicantino "se podría haber evitado", pero avisó de que son "cuatro" los partidos con "altas probabilidades de ser amañados". "Si hay seguimiento se hubiese cortado mucho antes, pero en el fútbol aficionado no existe ningún protocolo ni mecanismo y entonces se va extendiendo de forma peligrosa", recalcó.

"ES IMPOSIBLE PROHIBIR LAS APUESTAS"

Por otro lado, Tebas señaló que la unidad de inteligencia que tiene LaLiga no solo ha avisado de alarmas en el fútbol sino a otros deportes e incluso de otros países.

Aún así, "muchas veces" tienen problemas de investigación y pruebas, aunque en algunos deportes, como el tenis, el jugador está "obligado" a firmar un documento. "Si es acusado de manipular un resultado, está obligado a entregar al instante su teléfono móvil y su ordenador y si en algún torneo llega el inspector y está acusado, tiene que entregar el teléfono y el portátil y si no está expulsado", indicó.

Además, habló de algunos de los 'modus operandi' en este mundo de los amaños por apuestas. "En la apuesta en directo, por ejemplo, pactan con el jugador y hay una persona dentro del estadio que generalmente lleva una gorra, se la quita y está avisando al jugador o los jugadores que sus apuestas son en directo y han entrado en mercados europeos o mercados asiáticos. Lo hacen en categorías donde se cobra poco y el deportista necesita dinero", concretó.

"Cuando se habla de suspender las apuestas es imposible prohibirlas, porque se apuesta en mercados y hoy las mafias ofrecen ese servicio y apuestan en unos mercados que nunca van a controlar. Hay que buscar otro tipo de soluciones. Falta concienciar mucho y si no lo cambiamos nos estamos cargando el deporte", prosiguió.

"LA FIFA SE HA INVENTADO LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DEL DERECHO"

Respecto a la corrupción en la FIFA y la CONMEBOL, Tebas explicó que el máximo organismo se ampara en inventarse "la historia de la independencia del derecho y por eso no puede haber control estatal". "Amenazaban al Estado, aquí cuando salió el Real Decreto de la Venta Centralizada, el gobierno recibió una carta de la FIFA que decía que iban a investigar si eso era intervención o no, y menos mal que España, esta vez, pasó de la presión de la FIFA", celebró.

"En las federaciones de Sudamérica han hecho saqueo y ahora han salido las pérdidas de la FIFA de 300 millones de euros de pérdidas. Si hubiese control público en las instituciones de este tipo, no habría corrupción o habría en menor medida", destacó.

Finalmente, Tebas apuntó que las casas de apuestas no generan corrupción. "Ellas firman un protocolo de que tienen que avisar si hay un movimiento, pero el problema no es de las casas de apuestas legales, porque aunque les ha costado entrar, ahora colaboran muchísimo. El problema son las que hay sobre todo en el mercado asiático, que son multinacionales y no existen los límites", especificó.

"Las casas legales tienen que dar más dinero al deporte con la obligación de que las federaciones e instituciones destinen ese 5% que te dan a la lucha contra la corrupción. Todas las federaciones unidas tenemos que vigilar, es la única forma de luchar porque no podemos dejarlo todo a la policía y el Estado debe obligar a que haya unidades para vigilar el riesgo, porque aunque siempre va haber robos y estafas, hay que reducir el riesgo", zanjó.