Desagradable, duro, exigente... Toni Nadal desvela su día a día con Nadal

Nadal lo dejó claro tras ganar el US Open. "No habría llegado donde estoy sin él, será un gran entrenador de jóvenes. Es un enseñanza diaria. No le podré agradecer nunca lo suficiente. Sin él nunca hubiera jugado al tenis. Me dio la motivación para entrenar duro y pude superar todos los problemas que he ido teniendo gracias a que me hizo más fuerte". Ahora, en el momento del adiós profesional, Toni explica cómo "la dureza" con su sobrino "no era un fin sino un medio", y que "ciertamente, cuesta ser desagradable".

El preparador balear, que dejará de viajar con el número uno mundial a final de temporada, estuvo presente en Cantoria (Almería) como conferenciante en un seminario, en el que ofreció una exposición sobre su vida profesional y personal en torno al mundo del tenis y su vinculación con su sobrino.

Durante su exposición, Toni Nadal resumió los dos pilares sobre los que ha cimentado la preparación del número uno mundial, y que han sido la reflexión y el trabajo. "Hay que trabajar más que los demás para ser mejor", dijo, así como "ser responsable de lo que te sucede en la vida y no echarle la culpa de tus fracasos a los demás".

"Cuesta ser desagradable"

Toni Nadal reconoció ser "siempre exigente". "Sé que tengo fama de ser un entrenador duro, pero la dureza para mí, al menos con Rafa, no era un fin en sí mismo, sino un medio", y añadió que "ciertamente, cuesta ser desagradable".

"Nunca sería duro con alguien que no pudiese aguantar la dureza y por eso como entrenador, y también como padre, debes saber con quién puedes ser duro y con quien no; pero, además, yo nunca sería duro con alguien que no estime", comentó.

El entrenador de Rafael Nadal ha cumplido una ilusión en su vida, la de que un deportista que entrenase bajo sus órdenes "llegase lejos y fuese un jugador profesional, haciéndolo además desde un pequeño pueblo como Manacor". Declaró que "a Rafa -que no ha ocultado nunca ser seguidor del Real Madrid-, le hubiese gustado más dedicarse al fútbol, aunque entiende poco".

Toni Nadal anunció el pasado febrero que este sería el último año como entrenador de Rafael Nadal para centrarse en la formación de jóvenes talentos en Mallorca, aunque se ha ofrecido a su sobrino para acompañarle en la dirección técnica de forma puntual en 2018. Este año, Rafael Nadal ha conquistado su décimo título de Roland Garros y el tercero en el Abierto de Estados Unidos y ha recuperado el número uno mundial.