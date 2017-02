A Trump le pudo la impaciencia y se perdió la remontada de 'sus' Patriots

La increíble remontada de los Patriots no ha dejado indiferente a nadie. Y mucho menos a Donald Trump, rey del histrionismo y presidente de Estados Unidos. El republicano y Tom Brady, quarterback de los vencedores, tienen una conocida amistad, por lo que es normal que el presidente se decantase por el equipo de Nueva Inglaterra.

En una entrevista concedida a FOX antes de la final, Trump aseguró que los Patriots ganarían de 8. Las dotes de adivino del magnate son escasas, ya que la ventaja final fue de seis puntos (34-28) sobre los Atlanta Falcons.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!