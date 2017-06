Valentín, Sergio Rodríguez y Gómez Noya repiten como embajadores de 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos'

Etiquetas

El jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, la halterófila Lidia Valentín y el triatleta Javier Gómez Noya son los embajadores, por segundo año consecutivo, de la campaña 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos' de Bridgestone, que además, se ha convertido en patrocinador de los Juegos Olímpicos hasta 2024.

La campaña, la cual se lleva a cabo por segundo año consecutivo tiene como embajadores a "tres grandes deportistas" porque todos ellos representan los "valores y el espíritu" de dicha campaña, según explicó este miércoles en el Comité Olímpico Español (COE) Mark Tejedor, el director general de Bridgestone.

"La campaña busca inspirar y motivar a cualquier tipo de persona a que persiga su sueño, independientemente de cualquier obstáculo que se pueda encontrar en la vida. No solo comprende el mundo del deporte si no que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida", apuntó.

Además, respecto al patrocinio de los Juegos Olímpicos, Tejedor comentó que el objeto principal es "poder aproximar y dar a conocer" a la empresa, su filosofía, sus valores y su cultura a un amplio abanico de público y "el mejor escaparate que existe hoy en día sin duda" son los Juegos, el evento "más grande que existe en el mundo".

El 'Chacho', uno de los tres embajadores, indicó que el sueño que persigue actualmente es seguir haciendo lo que le "gusta". "La carrera deportiva es muy corta y tienes que centrarse en vivir al máximo el día a día, plantearte retos a corto plazo, tener las cosas claras y seguir disfrutando de lo que haces. El camino es muy bonito y a veces recuerdas más como has llegado que el hecho de haberlo conseguido", subrayó.

Para el base canario de 30 años, estar bien físicamente y cuidarse tiene "mucha importancia", pero es la cabeza la que "maneja todo". "El vivir situaciones difíciles te ayuda a afrontar las nuevas y a tener más confianza en ti", matizó.

A pesar de reconocer que ha tenido momentos "difíciles", destacó que "nunca" se ha planteado "otra cosa que no sea seguir luchando". "Yo disfruto mucho jugando al baloncesto, es mi hobbie favorito. Ha habido momentos que he estado cabreado con mi deporte, pero se me ha pasado muy rápido. Todo mi entorno gira al baloncesto", apuntó.

Por su parte, Lidia Valentín, destacó que su sueño es "conseguir ese oro mundial" que le falta. "El lema de esta campaña es supera tus obstáculos. Obviamente todos hemos tenido pero ha hecho que seamos más fuertes y son necesarios para saber la capacidad y la valentía de cada uno", indicó.

La de El Bierzo explicó como llegó "de casualidad" al mundo de la halterofilia. "Llegué con 11 años. Era una niña muy deportista a la que le gustaba todo tipo de deporte y hacía atletismo y baloncesto, pero el entrenador de halterofilia se fijó en mí. Me lo propuso y en aquel momento yo no tenía ni idea de que era, pero insistió y cuando fui al gimnasio me gustó el ambiente y el entrenamiento de la gente. Me enamoré directamente de la halterofilia", confesó.

Finalmente, el triatleta Javier Gómez Noya, el tercer embajador, apuntó que el sueño que persigue ahora es "seguir adelante". "El lema de la campaña se ajusta muy bien a lo que ha sido mi carrera deportiva. Obstáculos siempre ha habido, siempre los habrá y hay que estar mentalizados para conseguirlos", comentó.

El gallego comenzó a practicar triatlón "como un juego". "Casi todas las cosas buenas en la vida comienzan siendo algo sin demasiada importancia y luego se la van ganando poco a poco", aseguró el cinco veces campeón del mundo.