Vidorreta: "Estamos en el lugar soñado desde el pasado verano"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, mostró una amplia sonrisa tras la victoria sobre el Umana Reyer Venezia para alcanzar la final de la nueva Champions League de la FIBA, "lugar soñado" desde que supieron de su regreso a una cita continental el pasado verano, al tiempo que avisó de la exigencia que espera el domingo contra el Banvit turco.

"Fue un partido muy duro. Venezia es uno de los mejores del torneo y no solo en esta competición, también en la liga italiana. Empezaron muy bien el partido pero después nuestra defensa fue muy buena y al final logramos una buena ventaja que guardamos. Estamos muy contentos. Estamos en el lugar soñado no solo en octubre sino incluso desde el pasado verano cuando supimos que teníamos la opción de jugar esta competición", afirmó en rueda de prensa, tras el triunfo del anfitrión de la 'Final Four'.

El Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín disfrutó del triunfo aurinegro, cimentado en el alto nivel defensivo alcanzado por los canarios esta temporada. "Teníamos una gran confianza en el banquillo, buenos jugadores, pudimos poner un buen ritmo en defensa y ataque. Cuando empezaron bien, anotando lo que tenían, no tuvimos miedo. Tuvimos confianza en nuestro trabajo porque ese trabajo es la clave para estar aquí", comentó.

"Creo que a nivel defensivo hemos estado a gran nivel, como en las eliminatorias previas. Se nos escaparon dos partidos de liga ante dos equipos que son intratables en casa. La sensación que tengo es que el equipo tiene un deseo enorme por ganar este título. La final está ahora al 50% pero estoy muy satisfecho porque he visto al equipo con una gran actividad, energía y lectura del juego", añadió.

Sobre el rival en la final, cita histórica para el club tinerfeño, Vidorreta avisó de los peligros de un conjunto turco que eliminó al favorito AS Mónaco en la otra semifinal. "El Banvit es el campeón de la copa turca. Es una eliminatoria que está al 50% y eso porque jugamos en casa, si no te diría que ellos son los favoritos, porque tienen un historial que lo acredita, incluso reciente. El título está abierto y vamos a intentar conseguir ese punto extra que nos dé el campeonato", indicó.

"El Banvit ha eliminado a la mejor plantilla que es el Mónaco y además remontando. Este año han jugado con una rotación corta pero están habituados a hacerlo. Nosotros trataremos de dar un ritmo alto en ambos lados porque es nuestro estilo, pero me da la sensación de que saldrán también a ese ritmo fuerte. En una final los dos equipos que llegan juegan a tope", finalizó.