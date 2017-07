Etiquetas

La ciudad de Vitoria acogerá del 21 al 25 de agosto el 'II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo', evento organizado por IMAS (International MixedAbilitySports), entidad sin ánimo de lucro que ha desarrollado y defiende el modelo de habilidad mixta, para permitir que personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades que combinan el deporte y la educación.

El torneo también está apoyado por el CEDI (Cátedra de Estudios sobre Deporte Inclusivo) de Fundación Sanitas, DOWN ESPAÑA y DOWN ARABA, el EscorGaztedi Rugby Taldea, los Gobiernos Vasco y de España, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y la Federación Vasca de Rugby.

En total, serán 13 los equipos que participarán en este campeonato, entre ellos los españoles Clan Espurna Cullera y el EscorGaztedi Rugby Taldea, organizador del torneo y que en 2015 consiguió alzarse con el galardón 'Spirit of Mixed Ability' por ser el equipo que mejor reunía los valores de la inclusión y del rugby.

Este reconocimiento fue el impulso para que este año Vitoria, de la mano de este club, haya sido elegida como sede del II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, superando a otras ciudades de gran tradición en el deporte oval, como Londres (Reino Unido) y Cork (Irlanda).

Además, habrá tres conjuntos ingleses (Bumble Bees RUFC, Letchworth Braveherts y Shropshire Stags), dos argentinos (Pumpas XV A y Pumpas XV B), uno compuesto por jugadores del CLARA Auvergne francés, el CROnSettimo Rugby italiano, The Scottish Clan escocés, el Sunday's Well Rebels irlandés y el Swansea Gladiators galés, y el IMART World XV, que engloba el resto de delegaciones que no llevan un equipo completo al torneo.

"Ya en el primer torneo fue un éxito sentir que la inclusión puede llegar a ser una realidad a través del rugby. Y queremos que la sociedad entienda que si la inclusión es posible en el ámbito deportivo, ha de serlo en cualquier faceta de la vida", expresó director del IMAS, Martino Corazza.

Los objetivos de esta cita son llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de fomentar el deporte inclusivo, que el rugby es un gran exponente del deporte inclusivo, y animar a las instituciones públicas y entidades sociales a que incorporen el rugby inclusivo como práctica entre los deportes que impulsan y promocionan.