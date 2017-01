Zidane: "Podíamos haber tenido más de cinco jugadores en el once mundial"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane señaló que el Real Madrid podía haber tenido "más de cinco jugadores" en el mejor once mundial y sería "fruto" del trabajo que hace cada uno durante todos los días entrenando .

"Podíamos haber tenido más de cinco jugadores en el once mundial. Es fruto del trabajo de cada uno, de lo que hacen todos los días. A los jugadores es a quienes tengo que agradecer haber estado nominado y también a todo el cuerpo técnico", indicó en la gala del premio 'The Best' que otorga la FIFA, en declaraciones a Real Madrid TV recogidas por Europa Press.

El francés comentó que le "interesa" seguir jugando bien, porque lo "más importante" es seguir trabajando. "Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Estamos trabajando muy bien y estoy contentos de estar aquí con los demás entrenados nominados", señaló.

Finalmente, el técnico francés señaló que Cristiano Ronaldo, ganador del primer premio 'The Best' a mejor jugador, ha sido "el mejor". "Lo demuestra siempre. Ha sido un año 2016 fantástico y ojalá que siga así", concluyó.