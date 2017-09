Zidane: "No puedo estar contento con la primera parte, pero sí con la segunda"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que no puede estar contento con la primera parte de su equipo en la victoria ante el APOEL (3-0), pero sí con la segunda porque cuajaron una "buena actuación" y lograron un resultado "importante" para comenzar la defensa del título continental.

"Era necesario sumar. Empezamos la competición con ganas, pero no podemos estar muy contentos con la primera parte, pero sí con la segunda porque jugamos mucho mejor. Hemos conseguido un resultado importante. Y sobre todo también hemos dejado la portería a cero", indicó en rueda de prensa.

Preguntado por qué no le gustó el acto inicial, Zidane dijo que les faltó "intensidad" en el primer tramo. "No sé qué ha pasado en la primera parte, pero no entramos muy bien, sobre todo con el ritmo de balón, donde nosotros siempre hacemos la diferencia. Ha sido mucho mejor la segunda, con ritmo y movilidad y al final conseguimos un resultado muy bueno", incidió el francés.

Además, Zidane se refirió a la importancia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. "Es un jugador clave para nosotros. Siempre está ahí, siempre mete goles y espero que siga así toda la temporada. Ahora no lo tendremos el domingo y espero que sea el último partido de la temporada donde no vamos a tener a Cristiano", recordó.

"El domingo no estará Cristiano y tampoco Karim, pero tendremos otros jugadores que lo van a hacer muy bien. Inconscientemente puede ser que hayamos dado un pequeño bajón, pero lo que queremos es seguir con nuestro buen trabajo y buen inicio de temporada. Al principio ganamos dos títulos de manera espectacular", apuntó.

En relación a Bale, el técnico merengue "no" cree que haya aficionados que van al Bernabéu con afán de pitar al galés. "No creo que le piten pase lo que pase. Hoy no ha sido así. Puede jugar en muchas posiciones y en la izquierda -donde jugó este miércoles- es donde él empezó. Empezamos con Cristiano y él como dos puntas e Isco por detrás y estoy contento de la actuación del equipo en general, pero sobre todo en la segunda parte", añadió.

"Poco a poco estamos viendo al jugador que queremos. Después de una lesión de cuatro meses necesitas el mismo tiempo para recuperarte del todo. Ha hecho toda la pretemporada sin molestias, vamos a ver a Bale poco a poco porque va a ir a más. Pero estoy contento de lo que ha hecho. Hoy también ha dado pase de goles y cada día lo veo mejor", sentenció sobre el galés.

Por último, Zidane dijo que Kovacic se resintió de sus molestias de hace "cuatro o cinco días", pero el jugador reportó que "no es mucho", y -en otro orden de cosas- mostró su satisfacción porque París haya sido elegida como sede olímpica para 2024. "Para mí es un orgullo que la gente piense esto de mí", dijo al ser preguntado si quería ser el relevista que portase la antorcha.

"Nunca he jugado unos Juegos, pero siempre somos solidarios con este tipo de acciones e iniciativas, y es cierto que estoy muy contento de que París haya conseguido esta candidatura y espero que sean unos grandes Juegos porque como deportista estoy muy contento. Queda mucho para 2024, pero estoy feliz", finalizó.