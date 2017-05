Kilian Jornet corona el Everest de una sola subida y sin oxígeno ni cuerdas fijas

El español Kilian Jornet ha alcanzado la pasada madrugada la cima de Everest en una sola subida a través de la cara norte de la montaña sin la ayuda de oxígeno y cuerdas fijas, según ha confirmado el propio montañero en sus redes sociales.

Kilian llegó a la cumbre a través de la cara norte de la montaña más alta del mundo (8,848 metros) siguiendo la ruta tradicional y, debido a su concepción purista del alpinismo, con el material más ligero posible y sin ningún tipo de ayuda de oxigeno y cuerdas fijas.

[EXPEDITION UPDATE] @kilianj reached the summit of Everest at midnight of 21st to 22nd May. More info => https://t.co/5JKIkvo0wKpic.twitter.com/rfkvHzYaSs