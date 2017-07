(Crónica) Beitia mejora con vistas al Mundial y Husillos y Jesús Gómez sacan mínimas de Moratalaz

Etiquetas

Isaac Makwala destaca con doblete en 200 y 400 metros

La atleta española Ruth Beitia se acercó a su mejor versión este viernes en el Meeting de Madrid al lograr su marca tope de la temporada (1.94), de cara al Mundial de Londres de dentro de tres semanas, mientras que Orlando Ortega no terminó su prueba en los 110 vallas y los también españoles Óscar Husillos y Jesús Gómez, en 400 y 800 metros, lograron marcas mínimas para estar en la cita de la capital inglesa.

Beitia dio un paso más en su puesta a punto para la gran cita del año. La campeona olímpica en Río de Janeiro saltó 1.94, cuatro centímetros más que en las citas de Lausana y Londres de la Diamond League, donde reapareció tras un mes de recuperación de lesiones. La saltadora cántabra no pudo con el 1.96, con tres nulos, y quedó en segunda posición. La reina de Madrid no pudo sumar su octavo triunfo en la capital, superada por la estadounidense Inika McPherson. "Las sensaciones han sido muy buenas", indicó, valorando de manera muy positiva la mejora.

Además, Ortega no pudo terminar su carrera de 110 metros vallas, la cual se adjudicó el jamaicano Andrew Riley (13.40). El subcampeón olímpico tropezó mediada la recta y no llegó a saltar las últimas tres vallas, aunque no sufrió ningún tipo de lesión, dejando la miel en los labios a un público entregado. La cita de Moratalaz comenzó un año más dispuesta a no defraudar. Apenas con media hora de acción, llegó la mínima para el Mundial del español Óscar Husillos en 400 metros, con una marca de 45.33.

El palentino se ganó el primer titular de la tarde aprovechando una carrera lanzada con fuerza, pese a tratarse de final B, por los hermanos Borlée, con Kevin llevándose la victoria con la mejor marca del año (44.79). "Mucho calor y aire, sobre todo en contra en la recta final. Estaba para correr la mínima y lo he demostrado", apuntó Husillos, contento por unirse a sus compañeros Samuel García y Lucas Búa para la prueba en Londres.

La otra mínima no llegó hasta el tramo final, con la noche de verano en el barrio madrileño dando una tregua a los atletas. Jesús Gómez se convirtió en el cuarto español en lograr la mínima en el 800, con 1.45:67, en séptima posición de una carrera que abandonó Kevin López. Álvaro de Arriba fue el mejor atleta local, cuarto, tras una gran remontada y Dani Andújar terminó sexto. Al igual que el burgalés siguieron con su buen momento de forma Esther Guerrero, Ana Lozano y Laura Bueno.

La primera volvió a mejorar su mejor marca personal en 800 metros por segunda vez en una semana (2.00:77), en clara progresión para buscar la sorpresa en el Mundial que arranca el tres de agosto. Lozano, reciente campeona del 5.000 en el Europeo de Selecciones, logró su mejor tiempo este año (8.54:95) en el 3.000 y la mejor de una española en Madrid.

Laura Bueno fue sexta en el 400 con el mejor tiempo nacional en 2017 (52.64). En el concurso de peso, Borja Vivas no pudo alcanzar esa mínima al quedar tercero con 19.90 metros, por detrás de su compatriota Carlos Tobalina (20.31) y del campeón australiano Damien Birkinhead (21.20).

MAKWALA, EL GRAN PROTAGONISTA

Más allá del protagonismo español, el atleta de Botsuana Isaac Makwala se lució en el tartán azul de Moratalaz haciendo un doblete de victorias en 200, líder mundial del año (19.77), y 400 metros. En 400, el español Samuel García no logró mejorar su tiempo de Sierra Nevada hace unos días para aspirar al récord de España, terminando en tercera posición y pensando ya en el Campeonato nacional del próximo fin de semana, donde buscará la mínima mundial del 200.

Además, la campeona olímpica en triple salto y campeona del mundo en Pekín y Moscú, la colombiana Catherine Ibargüen, no defraudó a su favoritismo haciéndose con la victoria (14.49) y el campeón del mundo de lanzamiento de martillo, el polaco Pawel Fadjdek, hizo lo propio sin encontrar rival (80.82).